Rīgas Operas festivāla Galā koncerts
Ar krāšņu Galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā noslēdzies šī gada Rīgas Operas festivāls, skatītājiem piedāvājot iespēju vienā vakarā izbaudīt spilgtākos ...
FOTO: Operas festivāla Galā koncertā viesi pārsteidz ar eleganci un stilu
Ar krāšņu Galā koncertu Latvijas Nacionālajā operā noslēdzies šī gada Rīgas Operas festivāls, skatītājiem piedāvājot iespēju vienā vakarā izbaudīt spilgtākos opermūzikas mirkļus.
Koncerts pulcēja gan Latvijas, gan ārvalstu solistus, kuri izpildīja populāras Džuzepes Verdi operu ārijas, radot īstus operas svētkus sezonas izskaņā. Atšķirībā no tradicionālas operas izrādes Galā koncerts ļāva klausītājiem īsā laikā izbaudīt dažādu operu emocionālās virsotnes. Vakara gaitā skanēja gan dramatiskas ārijas, gan iespaidīgi kora priekšnesumi, kas klausītājus aizveda no vienas operas pasaules citā. Pie diriģenta pults stājās Mārtiņš Ozoliņš, vadot Latvijas Nacionālās operas orķestri un kori.
Diriģents iepriekš norādīja, ka šāds koncertformāts vienlaikus ir gan viegls, gan sarežģīts. Solistiem dažu minūšu laikā jāiejūtas atšķirīgos tēlos un noskaņās, savukārt orķestra un diriģenta uzdevums ir palīdzēt māksliniekiem atklāt mūzikas nianses un kļūt par uzticamu partneri uz skatuves.
Uz skatuves kāpa arī latviešu mecosoprāns Zanda Švēde, kura uz Latvijas skatuves atgriezās pēc veiksmīgas sezonas ārvalstīs un šogad saņemtās Lielās mūzikas balvas. Māksliniece vairākkārt uzsvērusi, ka Latvijas Nacionālā opera viņai kļuvusi par otrajām mājām, kur vienmēr ir prieks atgriezties.
Festivāla noslēguma koncerts bija īpašs arī ar to, ka tam varēja sekot ne tikai operas zālē, bet arī pie ēkas uzstādītajā lielajā ekrānā. Bezmaksas tiešraide deva iespēju opermūzikai pietuvoties plašākai auditorijai, tostarp cilvēkiem, kuri operu ikdienā apmeklē reti vai to vēl tikai iepazīst.
Rīgas Operas festivāla Galā koncerts tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no sezonas gaidītākajiem notikumiem. Tas vienuviet pulcē māksliniekus, kuri ikdienā uzstājas dažādās pasaules skatuvēs, un klausītājus, kuri vēlas baudīt operas mākslu tās koncentrētākajā un emocionāli piesātinātākajā formā.