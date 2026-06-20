Gājusi bojā meitene, kura aprīlī Vecrīgā izkrita pa logu
Aptuveni 20 gadus vecā meitene, kura aprīlī Vecrīgā, Teātra ielā, izkrita pa ceturtā stāva logu un guva smagas traumas, slimnīcā ir gājusi bojā, ziņo "Degpunktā".
Valsts policija informēja, ka sākotnējā informācija neliecināja par noziedzīgu nodarījumu. Un pati cietusī, diemžēl, nepaspēja sniegt policijai savu liecību par notikušā iemesliem.
Jauns.lv jau ziņoja ka 21. aprīļa pēcpusdienā Valsts policija saņēma izsaukumu uz Vecrīgu, Teātra un Vaļņu ielas krustojumu, kur no kāda daudzdzīvokļu nama bija izkritusi sieviete. Triecienā pret bruģi jauniete guva ārkārtīgi smagas traumas un steidzami tika nogādāta slimnīcā.
"Es te gāju, bija "ātrie", reanimācija," TV3 raidījumam "Degpunktā" notikušo atstāstīja aculieciniece. Pēc mediķu aizbraukšanas strādnieki asins peļķi uz bruģa apbēra ar smiltīm, lai maskētu nepatīkamo ainu. Kāds netālu strādājošs vīrietis stāstīja, ka pa logu izkritusi jauna sieviete. Bet apkārtējo viedokļi par traģēdijas iemesliem dalījās – izskanēja minējumi, ka jauniete, iespējams, lēmumu izlēkt pa logu pieņēmusi apzināti, taču netika izslēgta arī versija par nelaimes gadījumu un nejaušu izkrišanu.
Apkaimē strādājošie un iedzīvotāji norādīja, ka jaunieti, kura izskatījusies aptuveni 22–23 gadus veca, bija ievērojuši jau iepriekš un zinājuši, ka viņa dzīvo minētās ēkas augšējā stāvā. Cietusī sieviete pēc negadījuma ārstēšanos turpināja stacionārā.