"Normāli tas nav!" Jaunieši pie "Sāgas" ielenc policijas auto un filmē saturu sociālajiem tīkliem. VIDEO
Naktī uz sestdienu pie tirdzniecības centra "Sāga" pulcējās liels skaits jauniešu, piesaistot arī policijas uzmanību. Kad notikuma vietā ieradās likumsargi, viņu ekipāžu īsā laikā ielenca vairāki desmiti klātesošo.
Kā liecina sociālajos tīklos ievietotie video, jaunieši bija ielenkuši policijas automašīnu ar ieslēgtām sirēnām un neļāva tai virzību uz priekšu. Vairāki jaunieši izturējās bravūrīgi, daudzi ar telefonu notikušo filmēja un pēc tam ievietoja video sociālajos tīklos.
"Es nezinu kā to nosaukt, bet normāli tas nav!" pie kāda no video norāda kāds Latvijas iedzīvotājs. "Kaut ko tādu vajadzētu aizliegt ar likumu!" "Sociālo tīklu deģenerāti," norāda vēl kāds. Bet kāds cits norāda, ka šis bijis "slimo cilvēku salidojums".
Tikmēr Aldis paudis sekojošas pārdomas: "Bet bet bet,ko var gribet? Mēs visi tak aizliedzam trases un vietas, kurās izklaidēties trakiem jauniešiem. Ko mēs vēl gaidām?" Artūrs norāda, ka ja šādi grib izbaudīt šādas nodarbes, tad nekas viņiem neliedz braukt uz trasi. Bet Elvis piebilst, ka šādi jaunieši tikai traucē apkārtējiem iedzīvotājiem.
Valsts policija tikmēr uzsver, ka "notikuma vietā uzsākti vairāki administratīvā pārkāpuma procesi, un šobrīd tiek izskatīti videonovērošanas kameru ieraksti".
"Naktī uz sestdienu tika saņemta informācija par iedzīvotāju pulcēšanos pie tirdzniecības centra. Policija ieradās notikuma vietā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Likumsargi notikuma vietā konstatēja ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, par ko uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi. Tāpat tiks izskatīti videonovērošanas kameru ieraksti, lai lemtu par personu saukšanu pie atbildības par sabiedriskās kārtības traucēšanu," norāda Valsts policija.
Jāpiemin, ka daudzi no publicētajiem video sociālajos tīklos šobrīd jau tikuši dzēsti.