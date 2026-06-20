VIDEO: pie Rīgas HES noticis savāds negadījums, kurā iesaistīts betonvedējs
Foto: Ekrānuzņēmums
Negadījumā neviena persona nav cietusi.
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VIDEO: pie Rīgas HES noticis savāds negadījums, kurā iesaistīts betonvedējs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sestdien uz Rīgas apvedceļa A5 aplī pie Rīgas hidroelektrostacijas (HES) noticis savāds negadījums - no betona maisītāja automašīnas atdalījusies betona tvertne, kas palikusi uz brauktuves.

VIDEO: pie Rīgas HES noticis savāds negadījums, ku...

Valsts policija ziņo, ka negadījums reģistrēts plkst. 13.28. Notiekošo pirmie fiksēja likumsargi, kas, pildot dienesta pienākumus, ievēroja, ka no betonvedēja atdalījusies tvertne, bloķējot autoceļu. Kā ziņo Valsts policija, neviena persona negadījumā nav cietusi. Satiksme nav ierobežota. Notikušā iemesli tiek noskaidroti.

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