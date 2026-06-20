Negadījumā neviena persona nav cietusi.
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Šodien 16:17
VIDEO: pie Rīgas HES noticis savāds negadījums, kurā iesaistīts betonvedējs
Sestdien uz Rīgas apvedceļa A5 aplī pie Rīgas hidroelektrostacijas (HES) noticis savāds negadījums - no betona maisītāja automašīnas atdalījusies betona tvertne, kas palikusi uz brauktuves.
Valsts policija ziņo, ka negadījums reģistrēts plkst. 13.28. Notiekošo pirmie fiksēja likumsargi, kas, pildot dienesta pienākumus, ievēroja, ka no betonvedēja atdalījusies tvertne, bloķējot autoceļu. Kā ziņo Valsts policija, neviena persona negadījumā nav cietusi. Satiksme nav ierobežota. Notikušā iemesli tiek noskaidroti.