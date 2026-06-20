"Es vēl nevaru aptvert!" Engures iedzīvotāja loterijā laimēja summu, kurai viņa joprojām nespēj noticēt
Engures iedzīvotāja, kura momentloterijā laimēja iespaidīgu summu, atzīst, ka joprojām nespēj tam noticēt. Par viņas lielo laimestu zina tikai viņas tuvākie draugi un ģimene, un uzvarētāja ir nolēmusi ievērojamu naudas daļu izmantot, lai palīdzētu saviem bērniem.
"Es vēl nevaru aptvert," saka Intas kundze no Engures, kura 17. maijā momentloterijā "Laimes pakavs" laimēja 250 000 eiro. "Nauda man stāv kontā, bet es to ikdienā neredzu, tāpēc grūti noticēt. Šobrīd galvenais – atbalstīt bērnus," viņa saka. Par laimestu zina tikai paši tuvākie. "Negribas, lai skauž. Ir skaidrs, ka visus atbalstīt nevaru, – to varētu, ja laimētu miljonu. Mēs neesam no bagātajām ģimenēm. Visu esam izcīnījuši paši ar savām rokām."
Vaicāta par to, kad pirmo reizi nopirkusi loterijas biļeti, Intas kundze saka – pirms daudziem gadiem, apmēram tad, kad sākās "SuperBingo". Kopš tā laika viņa katru nedēļu piedalījusies un svētdienās sekojusi līdzi spēlei. "Sākumā nekad neko nelaimēju. Taču interesanti: kopš sākās veselības problēmas, pamanīju, ka man sāk veikties loterijās. Pagājušajā gadā bija liels laimests, tagad atkal."
Laimīgajā 17. maija vakarā viņa jau gatavojusies doties pie miera, kad nolēmusi tomēr iegādāties vienu loterijas biļeti. "Momentloterijās piedalos šad un tad. Tīri prieka pēc, kaut gan atzīstu, ka "Simtgades" un "Senatnes" loterijas biļetes pērku arī sabiedriskā labuma mērķa dēļ – man patīk doma, ka mana naudiņa tiek jauniešu stipendijām un Doma baznīcas saglabāšanai. Taču tovakar acīs iekrita "Laimes pakavs". Mobilajā telefonā nopirku vienu biļeti." Atklājot biļeti, nav uzreiz sapratusi, kas notiek. "Lēcu augšā, skrēju pie vīra – rādu, prasu, ko viņš tur redz?! Viņš savukārt uzreiz prasa – vai tā nevar būt kļūda?" Saukuši savu bērnu, kurš paskatījies uz biļeti un mierīgi konstatējis: "Mammu, viss kārtībā! Tu esi laimējusi 250 000 eiro!"
Intas kundze saka, ka laimestu izmantos saimniecības vajadzībām, kā arī bērniem uzdāvinās 10 000 eiro katram.