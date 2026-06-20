Cilvēki Daugavgrīvas pludmalē.
Sabiedrība
Šodien 14:31
Atsevišķās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra pakāpusies līdz +20 grādiem
Atsevišķās Rīgas peldvietās ūdens temperatūra pakāpusies līdz +20 grādiem, liecina Rīgas pašvaldības policijas apkopotā informācija.
Siltākais ūdens ir Bābelīša ezerā un Lucavsalas peldvietā, kur tas ir +20 grādu silts.
Ķīšezerā ūdens temperatūra ir +19 grādi, Bolderājas karjerā +18 grādi.
Daugavā pie Rumbulas un Vakarbuļļu peldvietā ūdens temperatūra ir +17 grādi, Vecāķos +16 grādi, bet Daugavgrīvā +15 grādi.
Rīgas pašvaldības policija aicina iedzīvotājus atpūtai pie ūdens izvēlēties kādu no deviņām pilsētas peldvietām, kurās strādā glābēji.
Pamatā kārtības sargi drošību uz ūdens peldvietās uzrauga katru dienu no plkst. 10 līdz 22.
Savukārt naktī nepieciešamības gadījumā palīdzību var saņemt sešās glābšanas stacijās - Vecāķu, Vakarbuļļu, Lucavsalas, Rumbulas, Bābelītes un Ķīšezera -, tomēr jāņem vērā, ka nakts maiņās peldvietās strādā mazāks glābēju skaits nekā dienā.