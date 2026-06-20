Latvijas valdības pārstāvji paraksta 3,5 miljardu eiro SAFE aizņēmuma līgumu aizsardzības attīstībai
Sestdien, 20. jūnijā, Ministru kabinetā svinīgā ceremonijā parakstīs Eiropas Savienības instrumenta "Security Action for Europe" (SAFE) Aizņēmuma līgumu, kas paredz Latvijai kopumā piešķirt 3 497 870 000 eiro aizsardzības un drošības spēju stiprināšanai.
Šos līdzekļus paredzēts ieguldīt gan Nacionālo bruņoto spēku tūlītējā spēju palielināšanā, iegādājoties tehnoloģiski attīstītu bruņojumu un iekārtas, gan nacionālās aizsardzības rūpniecības attīstībā.
Klātesot Ministru prezidentam Andrim Kulbergam un aizsardzības ministram Raivim Melnim, Eiropas Komisijas vārdā aizdevuma līgumu parakstīja Eiropas Komisijas komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Andrjus Kubiļus un Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis.
Pirmo finansējuma daļu 524 680 500 eiro apmērā paredzēts saņemt jau dažu nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas.
Kā parakstīšanas ceremonijā uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs, viņa vadītajai valdībai Latvijas drošība, jo īpaši militārā drošība, ir pirmā prioritāte, taču, lai to nodrošinātu, nepieciešami finanšu līdzekļi. Tāpēc SAFE aizņēmuma līgums nodrošina pieeju vajadzīgajam finansējumam, kas veicinās ne tikai Latvijas, bet arī reģionālo drošību un garantēs savlaicīgu aizsardzības produkcijas pieejamību.
"Šis līgums nenozīmē, ka mēs tikai un vienīgi pirksim dārgu militāro tehniku no ārvalstīm. Šai naudai ir jākalpo Latvijas industrijas attīstībai un mūsu ekonomikas interesēm. Tā ir aizņemta nauda, kas vēlāk būs jāatdod. Tālab aizņēmumam ir jākalpo mūsu ekonomikas attīstībai,” piebilda premjerministrs, norādot, ka līdztekus Ukrainas karavīriem un ģenerāļiem tieši Ukrainas militārā industrija ir trešais pīlārs, kas aizvien spēj nodrošināt efektīvu pretestību krievijas agresijai.
Kulbergs arī uzsvēra – būtiska SAFE aizņēmuma instrumenta priekšrocība ir tā, ka līdzekļus varēs izmantot ne vien NBS spēju kāpināšanai, bet arī iekšlietu resora – Valsts robežsardzes un Valsts policijas – investīcijām.
Savukārt Eiropas Komisijas komisārs aizsardzības un kosmosa jautājumos Kubiļus uzsvēra, ka Latvija un pārējās Baltijas valstis gan šī, gan citu reģionālo projektu īstenošanā ir demonstrējušas efektīvu procesu vadību un savstarpējo koordināciju, gan sniedzot kopēju ieguldījumu Eiropas drošībā, gan kalpojot par piemēru citām bloka dalībvalstīm. Tāpēc SAFE līguma parakstīšana dos būtisku grūdienu Latvijas aizsardzības industrijas iziešanai starptautiskā līmenī.
"Eiropā Latvija ir zināma kā valsts, kas strauji izvirzījusies dronu un pretdronu spēju ražošanas stiprināšanā. Tas ir svarīgi gan Baltijas aizsardzībai, gan visai Eiropai. Šādas papildu investīcijas nozarē ļaus dronu industrijai efektīvāk piesaistīt arī ārvalstu investoru ieguldījumus," teica Kubiļus.
Savukārt Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis skaidroja, ka SAFE instrumenta finansējums tiks mērķtiecīgi ieguldīts NBS kaujas gatavības stiprināšanā, uguns jaudas palielināšanā, kā arī izdzīvošanas spēju un vienību mobilitātes nodrošināšanā. Par aizņēmuma līdzekļiem plānots iegādāties gan dronus un pretdronu sistēmas, gan tālās darbības netiešā uguns ieročus.
Aizsardzības ministrs atzina – NBS uzdevums ir aizsargāt Latvijas valsti un iedzīvotājus jau no pirmā centimetra. Tālab NBS vadība kopā ar Iekšlietu ministriju ir izveidojusi nepieciešamo ieroču un aprīkojuma iegādes sarakstu, kas vajadzīgs, lai pilnvērtīgi aizsargātu valsti kara gadījumā.
"Ja mums būs jākaujas, mēs kausimies. Mēs to darīsim ar tiem instrumentiem, kas būs iegādāti, pateicoties šim finanšu instrumentam. Mums būs tehnoloģiski attīstītas ieroču sistēmas un iekārtas, lai cīnītos un vajadzības gadījumā efektīvi aizstāvētu mūsu valsti," uzsvēra aizsardzības ministrs.
Tikmēr finanšu ministrs Māris Kučinskis vērsa uzmanību uz SAFE instrumenta augsto efektivitāti, jo vienots visu Eiropas Savienības dalībvalstu aizņēmums starptautiskajos finanšu tirgos nodrošinās ievērojami izdevīgākus aizņemšanās nosacījumus.
“Skaidrs, ka valsts aizsardzība ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm, kas saglabāsies arī turpmākos gadus un kam būs nepieciešams piesaistīt finansējumu. Šajā kontekstā jāuzsver, ka SAFE aizdevumam ir zemākas valsts parāda apkalpošanas izmaksas nekā tad, ja šo finansējumu Latvija aizņemtos finanšu tirgos pašu spēkiem, un tas nav mazsvarīgi,” akcentē finanšu ministrs Māris Kučinskis.
SAFE ir Eiropas Savienības izveidots finanšu instruments, kas ļauj tās dalībvalstīm aizņemties no Eiropas Komisijas papildu finanšu resursus kritisko aizsardzības spēju iztrūkumu mazināšanai, kā arī veicina aizsardzības investīciju palielināšanu un Eiropas aizsardzības industrijas stiprināšanu. Vienlaikus SAFE ir aizdevuma instruments, nevis grants, un tajā pieejamais finansējums ir uzlūkojams kā atbalsta mehānisms aizsardzības vajadzību izpildei, nevis kā budžeta palielinājums.
SAFE instruments tika izveidots, lai palielinātu publiskās investīcijas Eiropas aizsardzības industrijā, nodrošinot Eiropas Savienības dalībvalstis ar savlaicīgu aizsardzības ražojumu pieejamību.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes regulu visiem SAFE instrumenta atbalstītajiem iepirkumiem tiek piemērota atvieglota līgumu slēgšanas procedūra, kas ļauj nodrošināt ātrāku pasūtījumu veikšanu.
Aizsardzības ministrija un Iekšlietu ministrija jau šobrīd ar Eiropas Savienības un Kanādas ražotājiem ir noslēgušas vairākus iepirkuma līgumus, kurus plānots finansēt, izmantojot SAFE instrumenta piešķirto aizņēmumu.
Paredzēts, ka visas SAFE ietvaros veiktās militāri tehnisko līdzekļu piegādes tiks īstenotas līdz 2030. gada beigām.