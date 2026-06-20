Kur doties brīvdienās? Uz Van Goga pasauli Vidzemes tirgū
No 18. jūnija Vidzemes tirgus “Piena paviljonā” apmeklētājiem pieejama imersīvā pieredze “Van Gogs”, kas ļauj ieiet viena no pasaules iemīļotākajiem māksliniekiem Vinsenta van Goga darbu pasaulē. Vienīgajā īstajā 360° multimediju telpā Rīgā mākslinieka slavenākās gleznas atdzīvojas lielformāta projekcijās, mūzikā un stāstījumā, ko latviešu valodā ierunājusi Iveta Pole, izcila teātra un kino aktrise, kura par savu meistarību ir guvusi Lielā Kristapa balvu.
Atšķirībā no tradicionālas mākslas izstādes, šeit skatītāji nestāv gleznu priekšā – viņi nonāk to vidū. Krāsas plūst pāri sienām un grīdai, otas triepieni pārvēršas kustībā, bet van Goga dzīvesstāsts atklājas kā emocionāls ceļojums cauri viņa radošajiem meklējumiem, sapņiem un pārdzīvojumiem. Digitālās projekcijas izvietotas 150 kvadrātmetrus plašā, nepārtrauktā telpā, kur 35 projektori ar kopējo izšķirtspēju vairāk nekā 80 miljonu pikseļu rada augstas kvalitātes pilnībā aptverošu 360 grādu imersīvo pieredzi.
Imersīvās pieredzes centrā ir mākslinieka ikoniskākie darbi, kas kļuvuši par pasaules kultūras simboliem. Apmeklētāji var iegrimt “Zvaigžņotās nakts” virpuļojošajās debesīs – gleznā, kas tapusi 1889. gadā un tiek uzskatīta par vienu no atpazīstamākajiem mākslas darbiem pasaulē. Tajā van Gogs nakts debesu ainavu pārvērš kustības, gaismas un emociju pilnā redzējumā, kurā realitāte savijas ar iztēli.
Tāpat izstādē īpaša vieta atvēlēta “Saulespuķēm” – darbu ciklam, kas kļuvis par van Goga radošā rokraksta simbolu. Košie dzeltenie toņi, kas savulaik pārsteidza laikabiedrus, atspoguļo mākslinieka vēlmi ar krāsu palīdzību izteikt gaismu, draudzību un dzīves enerģiju.
Ceļojuma laikā skatītāji iepazīst arī citus van Goga daiļrades periodus – no agrīnajiem darbiem Nīderlandē līdz saules pielietajām Provansas ainavām, kur tapuši daudzi viņa slavenākie šedevri. Imersīvā pieredze atklāj ne tikai mākslinieka darbu attīstību, bet arī viņa neparasto spēju ar krāsu, gaismu un kustību izteikt cilvēka emocijas.
Lai gan dzīves laikā van Gogs pārdeva vien dažas gleznas un plašu atzinību neguva, šodien viņa darbi ir starp visvairāk atpazīstamajiem pasaulē, iedvesmojot miljoniem cilvēku un kļūstot par neatņemamu pasaules kultūras mantojuma daļu.
Imersīvo mākslas pieredzi “Van Gogs” Rīgā īsteno Tallinas Popārta un laikmetīgās mākslas muzejs “PoCo” sadarbībā ar uzņēmumu “Phoenix Immersive”. Tā ir tā pati radošā komanda, kas radījusi arī multimediālo izstādi “Da Vinči: Ģēnijs”, kura kopš atklāšanas izpelnījusies lielu apmeklētāju interesi un pozitīvas atsauksmes. Abu projektu pamatā ir augstas kvalitātes imersīvās tehnoloģijas, kas ļauj skatītājiem iepazīt mākslu un kultūras mantojumu mūsdienīgā, aizraujošā un emocionāli iesaistošā veidā.
“Van Gogs” papildina “Vidzemes tirgus izstāžu” kultūras programmu, kur jau skatāma multimediālā izstāde “Da Vinči: Ģēnijs”, kas, atsaucoties apmeklētāju interesei, no 26. jūnija būs pieejama arī ar audio stāstījumu latviešu valodā, kuru ierunājis aktieris un teātra režisors Mārtiņš Vilsons, ļaujot vēl pilnvērtīgāk iepazīt Leonardo da Vinči ģeniālos izgudrojumus, zinātniskos atklājumus un renesanses laikmeta idejas. Savukārt “Van Gogs” aicina pavisam citā pieredzē – emocionālā un vizuāli iespaidīgā ceļojumā cauri mākslinieka dzīvei un daiļradei. Lielformāta projekcijas, mūzika un īpaši latviešu auditorijai veidoti audio vēstījumi teātra un kino aktrises Ivetas Poles izpildījumā ļauj izjust van Goga darbu krāsu, gaismas un iztēles spēku jaunā, daudzdimensionālā veidā.