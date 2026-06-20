Latvija varētu kļūt par vienu pilsētu bagātāka
Kāda vieta netālu no Rīgas jau sen atgādina pilnvērtīgu pilsētu. Tūkstošiem iedzīvotāju, attīstīta infrastruktūra, dzelzceļa savienojumi un aktīva būvniecība. Vai nav pienācis laiks iegūt oficiālu statusu?
Viena no Latvijas lielākajām apdzīvotajām vietām, kas joprojām oficiāli tiek uzskatīta par ciemu, drīzumā varētu saņemt jauno statusu. Bijušais Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars paziņoja, ka kopā ar kolēģiem iesniedzis Saeimā priekšlikumu piešķirt Carnikavai pilsētas statusu.
"Šodien kopā ar kolēģiem iesniedzām Saeimai priekšlikumu piešķirt pilsētas tiesības vienam no Latvijas lielākajiem ciemiem – Carnikavai. Carnikava aug un attīstās – tagad tajā dzīvo vairāk nekā 5000 iedzīvotāju!" bijušais ministrs rakstīja "Facebook".
Iniciatīva šķiet loģiska. Saskaņā ar Latvijas likumiem, ja ciematā ir vairāk nekā 5000 pastāvīgo iedzīvotāju, vietējai pašvaldībai ir jāierosina petīcija, lai tam piešķirtu pilsētas statusu.
Pēdējos gados Carnikavas iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis, notiekot jaunu mājokļu būvniecībai, īstenojot infrastruktūras projektus un attīstoties transporta savienojumiem. Caur Carnikavu ved dzelzceļa līnija Rīga–Skulte, un tās tuvums jūrai padara to par vienu no pievilcīgākajām dzīvesvietām galvaspilsētas apkārtnē.