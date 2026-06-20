Kopš pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas teritorijā nogāzušies septiņi droni
Līdz šim kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Latvijas teritorijā ir nogāzušies septiņi bezpilota lidaparāti, savukārt vienu dronu neitralizēja NATO iznīcinātāji, paziņoja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Latvija uzrauga gaisa telpas pārkāpumus un ar bezpilota gaisa kuģiem saistītos drošības incidentus. Drošības apsvērumu dēļ detalizēta operatīvā informācija, tostarp informācija par konkrētu incidentu skaitu, lidojumu maršrutiem un tehniskajiem izvērtējumiem, parasti netiek publiskota, skopi sniegto informāciju pamato NBS.
Līdz šim kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Latvijas teritorijā ir nogāzušies septiņi bezpilota gaisa kuģi, savukārt vienu dronu neitralizēja NATO iznīcinātāji Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros. Katru incidentu izvērtējušas un izmeklējušas kompetentās iestādes.
Krāslavas novadā nokritušais Ukrainas izcelsmes drons
Naktī uz trešdienu, 25. martu, Latvijas gaisa telpā ielidojušais bezpilota lidaparāts, izvērtējot atrastās atlūzas, ir identificēts kā Ukrainas izcelsmes drons.
Attiecībā uz dronu izcelsmi nav pamata automātiski pieņemt, ka visi incidentos iesaistītie bezpilota lidaparāti ir Ukrainas droni, klāsta NBS. Katrs gadījums tiek izmeklēts individuāli, un secinājumi par konkrēta bezpilota gaisa kuģa izcelsmi vai piederību tiek izdarīti, balstoties uz atbildīgo dienestu veiktajām pārbaudēm un izvērtējumiem.
Atbildīgo institūciju vērtējumā bezpilota gaisa kuģu incidenti reģionā ir cieši saistīti ar Krievijas plašo elektroniskās karadarbības sistēmu izmantošanu tās kara pret Ukrainu kontekstā. Krievijas īstenotā GPS signālu traucēšana un elektromagnētiskā ietekme var traucēt dronu navigāciju un palielināt nejaušu robežas šķērsošanas risku kaimiņvalstu, tostarp NATO sabiedroto, teritorijā, uzsvēra NBS.
Jau ziņots, ka maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.
Savukārt jūnija sākumā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu.
Viens no dronu incidentiem maksāja amatu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), un drīz pēc tam krita arī visa Evikas Siliņas (JV) valdība.