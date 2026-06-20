Apdrošinātāji atklāj smagākos traumu iemeslus vasarā, kad peldsezona rit pilnā sparā
Vasarā cilvēki bieži ļaujas spontānai rīcībai – peldas nepazīstamās vietās, pārvietojas basām kājām pa akmeņainu krastu, izmēģina ūdenssporta aktivitātes bez iepriekšējas pieredzes vai lec ūdenī, nepārliecinoties par tā dziļumu. Apdrošinātāji atklāj biežākās peldsezonas traumas.
Atpūšoties pie ūdenstilpēm, traumas rodas gan neuzmanības, gan pārgalvības dēļ – paslīdot, uzkāpjot uz asumiem, neveiksmīgi krītot pludmalē, braucot ar ūdens transportu vai lecot ūdenī nepārbaudītā vietā. Apdrošināšanas akciju sabiedrības “BTA Baltic Insurance Company” atlīdzību pieteikumi liecina, ka biežākās peldsezonas traumas ir grieztas brūces, lūzumi, sasitumi, kā arī saišu sastiepumi un pārrāvumi. Taču smagākās sekas saistītas tieši ar lēcieniem ūdenī. Kopumā peldētāji guvuši traumas, piemēram, braucot uz ūdensslēpēm špagatā, atsitot pieri pret gultni pēc ieniršanas ūdenī dziļumā līdz ceļgaliem, Jāņu dienā sagriežoties ezerā u. tml.
Vasarā cilvēki bieži ļaujas spontānai rīcībai – peldas nepazīstamās vietās, pārvietojas basām kājām pa akmeņainu krastu, izmēģina ūdenssporta aktivitātes bez iepriekšējas pieredzes vai lec ūdenī, nepārliecinoties par tā dziļumu. Lai gan lielākā daļa šādu situāciju beidzas bez nopietnām sekām un ar salīdzinoši viegliem savainojumiem, ir gadījumi, kad viena neapdomīga rīcība var novest pie smagām traumām ar ilgstošām sekām veselībai. Kopumā aizvadīto trīs gadu laikā BTA par traumām, kas gūtas peldoties, izmaksājusi atlīdzībās vairāk nekā 17 400 eiro.
Saslīdēšana un zemūdens asumi – peldsezonā daudz traumu pēdām, potītēm un rokām
Pēdas, potītes un rokas bieži vien ir pirmās, kas tiek savainotas, ja gadās paslīdēt vai uzkāpt uz asiem priekšmetiem. Piemēram, vienā no BTA pieteiktajiem gadījumiem cilvēks, pastaigājoties gar jūru, paslīdēja uz akmeņiem un salauza roku, par ko atlīdzībā izmaksāti 500 eiro. Citā gadījumā makšķernieks paslīdēja un salauza kreisās kājas potīti.
Tāpat peldsezonai raksturīgas arī grieztas brūces, kas tiek gūtas gan asu akmeņu, gan stikla lausku un citu asumu dēļ. Piemēram, BTA pieredzē ir gadījums, kurā bērns, peldoties ezerā Jāņu dienā, sagrieza apakšstilbu uz stikla lauskas, gūstot dziļu brūci. Vēl kādā gadījumā bērns laivu brauciena laikā gāja pa ūdeni un uzkāpa uz asa koka zara, kas iedūrās pēdā.
"Atpūtas laikā mēs nevēlamies domāt par nelaimēm, tāpēc esam izklaidīgāki un mazāk uzmanības veltam elementārai piesardzībai. Arī apdrošinātāju pieredze rāda, ka, pavadot laiku pie ūdens, cilvēki visbiežāk traumas gūst nevis nodarbojoties ar bīstamākām sporta aktivitātēm, bet gan aizmirstot par vienkāršiem riskiem, kas visu laiku ir mums apkārt – asumiem, kas slēpjas smiltīs un ūdenī, kā arī slidenām virsmām. Tāpēc vienmēr ir vērts pievērst uzmanību gan segumam zem kājām, gan apkārtējai videi, īpaši vietās, kur uzturas bērni,” skaidro Ivo Danče, BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors.
Atsit pieri, nirstot dziļumā līdz ceļgaliem, un špagatā nenovalda ūdensslēpes
Aktīvā atpūta, kas paredz braukšanu ar dažādiem peldlīdzekļiem, bieži tiek uztverta kā viegla izklaide, tomēr bez atbilstošas pieredzes un fiziskās sagatavotības, tas ir ierasts veids, kā cilvēki gūst savainojumus.
Piemēram, BTA veikusi atlīdzības izmaksu par nelaimes gadījumu, kas saistīts ar ūdensslēpēm – uzsākot braucienu, laiva veica strauju uzrāvienu, kādēļ ūdenssporta entuziasts nespēja noturēties un novaldīt slēpes. Brauciens špagatā beidzās ar cīpslas plīsumu un muskuļa bojājumu. Citā gadījumā cilvēks krita no ūdensmotocikla un guva pirksta saišu plīsumu.
Tikmēr vēl kāds kungs, iebridis ūdenī līdz ceļgaliem, nolēma nirt – seklumā viņš atsitās ar pieri pret gultni un salauza vienu no kakla skriemeļiem.
“Braukšana ar ūdens peldlīdzekļiem ir aizraujošs veids, kā pavadīt brīvo laiku, tomēr tā prasa gan atbilstošu sagatavotību, gan veselīgu piesardzību. Jo nelaimēm ir raksturīgi uzglūnēt brīžos, kad cilvēki jūtas pārāk pārliecināti par savām spējām un nepievērš pietiekamu uzmanību drošībai. Un reālā pieredze liecina, ka dažas sekundes ilga neuzmanība, viena liktenīga kļūme var novest pie traumām, kuru sekas gan fiziski, gan finansiāli var būt jūtamas vēl ilgi pēc vasaras beigām. Tāpēc līdzās savu spēju atbilstošai novērtēšanai un piemērota aizsargekipējuma izmantošanai, aktīvās atpūtas cienītājiem būtiska ir arī nelaimes gadījumu apdrošināšana,” stāsta Ivo Danče.
Smagākās sekas – pēc lēcieniem ūdenī
Kopumā visnopietnākās traumas BTA atlīdzību pieredzē saistītas ar lēcieniem ūdenī – piemēram, vienā no smagākajiem gadījumā cilvēks, ielecot ūdenī, guva kakla skriemeļu lūzumus un muguras smadzeņu bojājumu, kādēļ viņam iestājās arī invaliditāte.
Arī citos gadījumos lēcieni ūdenī beigušies ar lūzumiem. Cilvēkam, kurš lēciena rezultātā piezemējās uz akmens un salauza kāju, izmaksāti 658 eiro par traumas faktu, kā arī pilnībā segti ārstēšanās izdevumi. Savukārt cits peldētājs nolēma nirt, lecot no augstuma, taču triecienā pret gultni guva vairāku skriemeļu kompresijas lūzumus, un kompensācija par šo gadījumu sasniedza 570 eiro, kas izmaksāti papildus ārstēšanās izdevumiem. Niršana neveiksmīgi beidzās arī kādā atpūtas namā – lecot no laipas, peldētājs guva apakšstilba lūzumus labajai kājai, kādēļ bija nepieciešama arī operācija.
“Lēcieni ūdenī ir viens no bīstamākajiem peldsezonas riskiem, jo sekas bieži ir ļoti smagas un neatgriezeniskas. Proti, atšķirībā no sasitumiem vai lūzumiem, mugurkaula un muguras smadzeņu traumas var radīt ilgstošus veselības traucējumus, invaliditāti un būtiski mainīt cilvēka turpmāko dzīvi. Tāpēc nekad nevajadzētu lēkt ūdenī nepazīstamās vietās, kur nav pilnīgas pārliecības par ūdens dziļumu un gultnes reljefu. Jāņem arī vērā, ka šķietami pazīstamās peldvietās apstākļi var būt mainījušies, un viena pārgalvīga rīcība var novest pie traģiskām sekām,” uzsver Ivo Danče.