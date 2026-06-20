VIDEO; FOTO: cilvēkus pie Krimuldas samulsina rinda ar baložu pilniem auto - kas tur notiek?
20. jūnija agrā rītā aculiecinieki Krimuldā pamanīja vairākas automašīnas, kas bija ieradušās Latvijā no Rumānijas. Tajās bija ļoti neparasta kravac - tūkstošiem baložu.
Aculiecinieki Krimuldā netīšām pamanīja sporta baložu sacensību sākumu. Sanākušie kļuva par lieciniekiem Rumānijas sporta baložu sacensībām. Apmēram 20 000 baloži ar speciāliem auto tika atvesti uz Latviju un 20. jūnijā pulksten 5:00 pie Krimuldas baznīcas izlaisti no būriem. Sacensībās uzvar tas balodis, kas visātrāk atgriežas Rumānijā. Tās tiek translētas tiešajā ēterā un baloži ir marķēti, tāpēc tiem var sekot līdzi.
Rumānijas sporta baložu sacensības Krimuldā
Aculiecinieki Krimuldā netīšām pamanīja sporta baložu sacensību sākumu. Sanākušie kļuva par lieciniekiem Rumānijas sporta baložu sacensībām. Apmēram 20 000 baloži ...
Sporta baloži (jeb pasta baloži) ir speciāli selekcionēti putni, kuriem piemīt spēcīgs "mājās atgriešanās" instinkts. Tos audzē un trenē, lai piedalītos ātruma un izturības sacensībās, kurās putniem jānolido lieli attālumi līdz savai mājvietai.
Vēsturiski baloži to uzticamības dēļ ir plaši izmantoti kā ziņneši. Tie vienmēr palaisti no jebkuras vietas atgriezās mājās un gadu gaitā baloži ir kalpojuši gan mīlas jautājumu risināšanai, gan izmantoti militārām vajadzībām.
Putni spēj atrast ceļu mājās no simtiem vai pat tūkstošiem kilometru liela attāluma, izmantojot Zemes magnētisko lauku, saules stāvokli un citus dabas orientierus.
Sacensību laikā baloži tiek aizvesti uz noteiktu starta vietu un palaisti gaisā. Uzvar tas putns, kurš atgriežas savā dūjniekā (būri) visātrāk, sasniedzot vidējo ātrumu pat 90 - 100 km/h.
Šie putni tiek rūpīgi trenēti, ievērojot īpašu diētu un veicot pakāpeniskus lidojumus, lai attīstītu muskuļu masu un izturību.