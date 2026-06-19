Bīstams incidents Siguldā: jaunieši izlaiduši vairāk nekā 10 kubikmetrus karsta siltumnesēja
Siguldas novada pašvaldība aicina atsaukties jauniešus, kuri naktī uz piektdienu veica neatļautas darbības pilsētas siltumapgādes infrastruktūrā, kā rezultātā no sistēmas tika izlaisti vairāk nekā desmit kubikmetri siltumnesēja, liecina pašvaldības ieraksts sociālajā tīklā "Facebook".
Pašvaldībā informē, ka incidents Siguldā konstatēts piektdien ap plkst. 1 naktī. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, vairāki jaunieši, riskējot ar savu veselību un dzīvību, kā arī apdraudot pilsētas siltumapgādes sistēmas drošību, veikuši neatļautas darbības infrastruktūrā.
Notikušā rezultātā no sistēmas izlaisti vairāk nekā desmit kubikmetri siltumnesēja, kura temperatūra pārsniegusi 65 grādus. Uzņēmuma "Adven Latvija" operatīvie dienesti nekavējoties reaģējuši uz notikušo, ieradušies notikuma vietā un novērsuši turpmāku noplūdi.
Par notikušo informēta Valsts policija.
Pašvaldība aicina incidentā iesaistītos jauniešus pašiem pieteikties pašiem un uzsver, ka tas būtu atbildīgs solis.
Vienlaikus pašvaldība norāda, ka jauniešiem acīmredzami ir interese par tehniskām lietām un to darbību, tādēļ viņi tiek aicināti uz sarunu, lai pārrunātu notikušo un iepazītos ar iespējām apgūt siltumenerģētikas speciālista profesiju. Pašvaldība uzsver, ka nozarē ir nepieciešami jauni speciālisti, kuri vēlas strādāt ar tehnoloģijām un infrastruktūru.