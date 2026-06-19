Skandāls “Muceniekos”: Dombrava pārmet centra vadītājai kontroles zaudēšanu
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) ir neapmierināts ar centra "Mucenieki" vadītājas Andželikas Allikas darbu, tādēļ uzdevis vērtēt viņas atbildību par "sistemātiskiem pārkāpumiem", izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Dombrava norāda, ka aizvadītajā nedēļā centrā "Mucenieki" divas reizes izcēlušās nekārtības un bijis jāiesaista Valsts policijas specializēto vienību, lai apturētu savstarpējo konfliktu eskalāciju.
Ministrs secina, ka acīmredzot, centra vadītāja nekontrolē notiekošo iestādē, tāpēc nākamnedēļ tiks sākts izvērtēt centra vadītājas atbildību par "sistemātiskiem pārkāpumiem" iestādes darbībā.
Vienlaikus Dombrava sagaidot, ka nākamnedēļ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) vadība spēs uzrādīt pietiekamu progresu, atgriežot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu.
Allika gan piektdienas rītā intervijā Latvijas Radio sacīja, ka situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, taču, pēc viņas teiktā, neesot saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem.
Viņa radio skaidroja, ka patlaban centrā uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēki.
Allika stāstīja, ka patvēruma meklētāji centrā uzturas no pusgada līdz gadam - patvēruma procedūras laikā. Viņa uzsvēra, ka tie ir cilvēki, kurus vajā viņu izcelsmes valstī. Viņa atzina, ka daļai mērķa valsts ir kāda no Rietumeiropas valstīm, tāpēc ir gadījumi, kad centru patvaļīgi atstāj.
Situāciju centrā viņa vērtēja kā sarežģītu, bet stabilu. Pēc iestādes vadītājas teiktā, problēmas centrā ir maznozīmīgas. Tās ir, piemēram, valodas barjera un nebūtiski konflikti. Tāpat ne visiem esot vienāda izpratne par tīrību, lai arī iemītniekiem ir jāsakopj koplietošanas telpas.
Komentējot iekšlietu ministra nesen medijos teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts.
Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.
Allika paskaidroja, ka maiņā strādā trīs cilvēki, bet atvaļinājumu laikā mēdz būt divi. Apgaitas notiek divatā, bet, ja centrs ir pārpildīts, līdzi iet arī apsargs. Centrā ir arī Valsts policijas postenis. Drošība tiek nodrošināta diennakts režīmā.
Centra vadītāja arī norādīja, ka ir izstrādāts plāns situācijai, kad centrs sasniedzis savu ietilpības maksimumu, un plāns situācijai, kad tas pārsniegts.
Kā ziņots, šomēnes pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklēšanas iekšlietu ministrs paziņoja, ka Latvijā "šķietamie patvēruma meklētāji" "ieņirdz" par Eiropas humānismu, bet Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nepietiekami rīkojas problēmas novēršanā.
Latvijas Televīzijā Dombrava izteicās, ka risinājums esot šādus migrantus vienkārši vest atpakaļ uz ieceļošanas valstīm gadījumos, kad tās ir noskaidrotas. "Mani tiešām neinteresē visādas Eiropas normas," izteicās Dombrava, "lai Eiropa kauc un bļauj."
Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" komentējusi, ka ar šādiem izteikumiem ministrs demonstrē neizpratni par Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu normām un citām saistībām, kas Latvijai jāievēro kā ES dalībvalstij.
Muceniekos atklāts jauns multifunkcionālais centrs "Bundulīši".
Mucenieku komplekss “Bundulīši” izmaksājis 1,8 miljonus eiro. Tajā paredzēta vieta 200 patvēruma meklētājiem, turklāt ēkas pirmajā stāvā un pagrabā ierīkots ...