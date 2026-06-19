Atklāts, kādus vārdus vecāki izvēlējušies īsi pirms Jāņiem dzimušajiem trīnīšiem
Pēc priecīgās ziņas par šī gada otro trīnīšu piedzimšanu nu atklāts arī, kā nosaukti trīs mazie brālīši.
Lai gan dēli piedzimuši īsi pirms Jāņiem, kā vecāki atklājuši LTV, tomēr pie Jāņa vārda nav ticis neviens no brālīšiem. Mazajiem izvēlēti citi latviski un skanīgi vārdi — Raitis, Raivis un Artūrs.
Kā informē slimnīcā, trīs puisēni pasaulē nāca ceturtdien pulksten 09.18. Pirmais jaundzimušais svēra 1610 gramus, otrais brālītis – 1390 gramus, bet trešais dēls – 1830 gramus. Šobrīd gan laimīgā māmiņa, gan visi trīs jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo mediķu aprūpi un rūpes.
Zīmīgi, ka šis ir jau otrais trīskāršais prieks Stradiņa slimnīcā šajā gadā. Iepriekš, marta mēnesī, Perinatālās aprūpes centrā pasaulē nāca divas meitenītes un viens zēns. Arī iepriekšējos gados slimnīcas pieredzējušie speciālisti ir palīdzējuši sagaidīt vairākus trīnīšu pārus, nodrošinot gan māmiņām, gan mazuļiem pašu augstāko un drošāko medicīnisko aprūpi.