Braže ar NATO amatpersonām pārrunās Latvijas pretgaisa aizsardzības un pretdronu spēju stiprināšanu.
Sabiedrība
Šodien 20:45
Rīgā gaidāmas sarunas par NATO atbalstu Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanai
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) 25. jūnijā Rīgā uzņems NATO ģenerālsekretāra vietnieku izlūkošanas un drošības jautājumos Skotu Breju un NATO ģenerālsekretāra vietnieku aizsardzības politikas un plānošanas jautājumos Niku Katzaru, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).
Tikšanās notiks pēc NATO ģenerālsekretāra Marka Rites un Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vienošanās.
Sarunās Braže iepazīstinās NATO augsta līmeņa pārstāvjus ar drošības situāciju Baltijas reģionā, Latvijas darbu aizsardzības spēju attīstībā un NATO austrumu flanga drošības stiprināšanā.
Īpašu uzmanību plānots pievērst NATO turpmāka lielāka atbalsta nodrošināšanai Latvijas pretgaisa aizsardzības un pretdronu spēju nostiprināšanai. Tāpat paredzēta viedokļu apmaiņa par 7. jūlijā un 8. jūlijā gaidāmo NATO samitu un tajā sasniedzamajiem rezultātiem.
Tikšanās laikā pie ĀM ēkas tiks pacelts NATO karogs, apliecinot NATO nozīmi Latvijas ārpolitikā un valsts drošības stiprināšanā.