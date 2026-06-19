Mārupes novadā trīs nedēļu garumā notiks zemessargu mācības
No 2026. gada 27. jūnija līdz 17. jūlijam Zemessardzes 1. Rīgas brigādes vienība organizē zemessargu pamatapmācības kursu.
Apmācības notiks 17. Kaujas atbalsta bataljona teritorijā, bet atsevišķas mācības paredzētas arī Mārupes novada pašvaldības un Rīgas mežu teritorijās — Baltā krusta apkaimē.
Kā vēsta Mārupes novada pašvaldība, nodarbībās paredzēta salūtmunīcijas, kā arī trokšņu un dūmu imitāciju izmantošana. Tas nozīmē, ka dažviet var būt dzirdami īslaicīgi sprādzieniem līdzīgi trokšņi un redzami dūmu efekti, kas tiek izmantoti tikai mācību scenāriju atveidei un nekādā veidā neapdraud iedzīvotājus. Koplietošanas ceļos pārvietosies karavīri Latvijas armijas formastērpos un ekipējumā; paredzēta arī militārā transporta kustība pa šiem ceļiem. Iedzīvotāji tiek aicināti saglabāt mieru, ievērot karavīru norādes un, iespēju robežās, dot priekšroku militārajam transportam uz šaurākajiem posmiem. Satiksme netiks ierobežota. Plānots, ka satiksmes plūsma tiks organizēta tā, lai mazinātu iespējamas aizkavēšanās, un par jebkādām izmaiņām tiks paziņots iepriekš.
Mācību laikā mežam, augsnei un augu valstij kaitējums netiks nodarīts. Tiks ievēroti visi dabas aizsardzības noteikumi un ietekmes mazināšanas pasākumi, lai saglabātu vidi neskartu. Ugunskuri netiks kurināti, bet paredzēti rakšanas darbi. Šie darbi notiks saskaņā ar drošības prasībām un pēcāk teritorijas tiks atjaunotas sākotnējā stāvoklī. Pēc nodarbībām visi salūtmunīcijas atlikumi tiks savākti. Par savākšanas procesu atbild noteiktas vienības, kas veic gan vizuālo pārbaudi, gan atkārtotu teritorijas apsekošanu.
Zemessargu apmācība ārpus bataljona teritorijas notiks no sestā līdz devītajām jūlijam, kā ar no 13. līdz 15. jūlijam. Šajos datumos mācības var norisināties dažādos diennakts laikos, tostarp agri no rīta un vakara stundās, tādēļ iespējami īslaicīgi trokšņi un kustības pieaugums atseviļķās vietās. Iedzīvotāji aicināti iepriekš ieplānot ikdienas maršrutus un, ja nepieciešams, sazināties ar pašvaldību papildu informācijas saņemšanai.