Durbes pils pagalmā notiks baleta kamerfestivāls “Kurzemes klasika 2026”
26. un 27. jūnijā Durbes pils romantiskais pagalms kļūs par klasiskās mūzikas un dejas satikšanās vietu. Jau ceturto gadu starptautiskais baleta kamerfestivāls “Kurzemes klasika 2026” pulcēs izcilus māksliniekus un jaunos talantus no Latvijas un citām Eiropas valstīm, piedāvājot divu dienu programmu īpašā vēsturiskā vidē.
Festivāla atklāšanas koncerts notiks 26. jūnijā plkst. 19.00, kad Durbes pils pagalmā muzicēs kamerorķestris “Davinspiro Camerata”. Pēdējos gados kolektīvs kļuvis par vienu no spilgtākajiem jaunās paaudzes kamerorķestriem Baltijā, gūstot atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Vasaras vakara koncertā skanēs austriešu ģēnija Volfganga Amadeja Mocarta, latviešu komponista Georga Pelēča, argentīniešu tango meistara Astora Piacollas un citu pasaulē pazīstamu autoru skaņdarbi. Kopā ar orķestri un tā māksliniecisko vadītāju, vijolnieku Daniilu Bulajevu uz skatuves muzicēs čelliste Guna Šnē un perkusionists Reinis Tomiņš, radot daudzveidīgu un emocionāli bagātu muzikālo programmu.
Savukārt, 27. jūnijā plkst. 17.00 festivāls turpināsies ar baleta vakaru, kurā būs pārstāvēti jaunie talanti un profesionāli mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Kazahstānas.
Programmas pirmajā daļā uzstāsies audzēkņi no Nacionālās M. K. Čurļoņa mākslas skolas, Rīgas Baleta skolas, klasiskās dejas studijas “Freska”, Zitas Errs Baleta studijas, deju skolas “Vendija”, baleta studijas “Arabeska” un Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas “DEMO”.
Otrajā daļā skatītājus priecēs profesionāli baleta mākslinieki: Jūlija Brauere, Kārlis Cīrulis, Paula Lieldidža-Kolbina, Annija Kopštāle, Eidens Viljams Konefrijs, Emma Lagūna, kā arī viesmākslinieki Amirs Dodarhodžajevs (Kazahstāna), Julija Alonso (Lietuva) un Ethan Maas (Lietuva).
Īpašu nozīmi šī gada festivālam piešķir jaunā norises vieta - Durbes pils pagalms. Vēsturiskā vide un ainaviskā apkārtne veido dabisku satikšanās punktu mūzikai, dejai un kultūras mantojumam. Divu dienu programma apmeklētājiem ļaus izbaudīt gan kamermūzikas smalkumu, gan dejas mākslas daudzveidību vienā no skaistākajām Tukuma kultūrvietām.
Biļetes pieejamas atsevišķi katrai dienai vai abām festivāla dienām kopā "Biļešu Paradīzes" kasēs un internetā.