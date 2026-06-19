Pirms Līgo svētkiem ārsts brīdina: pārgalvība pie uguns un ūdens var maksāt dārgi
Tuvojoties garajām vasaras saulgriežu brīvdienām, daudzi dodas ārpus pilsētas baudīt dabu un līgo gan pie ugunskura, gan ūdeņiem. Katru gadu medicīnas darbinieki piekodina būt uzmanīgiem, taču nelaimes notiek un nereti – cilvēku neuzmanības un pārgalvības dēļ. Padomus, kā droši svinēt svētkus, TV24 raidījumā “Uz līnijas” sniedz Austrumu slimnīcas Apdegumu centra vadītājs, ārsts Sergejs Smirnovs, kurš vada vienīgo šāda veida iestādi Latvijā. Iestādi, kurā strādā tikai pieci ārsti!
Uz jautājumu, kādi drošības pasākumi svētkos jāievēro, ārsts atbild: “Drošībai jābūt vienmēr, bet, ja runā par apdegumiem, tad ir vairāki veidi, kā tos dabūt: ar karstu ūdeni, piemēram ejot pirtī, uzgrūžoties karstiem akmeņiem vai staigājot pa karstām oglēm. Ķīmisko apdegumu var dabūt arī no latvāņiem, noteiktā stāvoklī iekrītot tajos, no saules var saņemt staru apdegumu, var sev nejauši uzliet degmaisījumu un iegūt apdegumu, var saņemt elektrotraumu… Spektrs ir ļoti plašs, tāpēc jābūt uzmanīgiem, lai gan, par laimi, cilvēki kļūst apzinīgāki, apdegumu ir mazāk nekā pirms 20 gadiem.”
Arī svētku laikā Valsts Apdegumu centrs, kas ir vienīgais šāda veida centrs Latvijā, strādā 24 stundas diennaktī.
Un tajā ir tikai pieci ārsti, kuri ir specializējušies gan uz apdegumiem, gan apsaldējumiem, gan arī strādā ar strutaino ķirurģiju. Kāpēc tik maz ārstu? Kā vienu no iemesliem, kāpēc jaunie ārsti neizvēlas ārstēt apdegumus, Smirnovs min: “Nu nav tas vieglākais darbs, tā ir smaga specialitāte – gan ar savu izskatu, gan specifisko aromātu, tāpēc diemžēl jaunieši negrib nākt uz šo frontes līniju. Nedod Dievs, ja kara darbība…” Kāds ir risinājums ārkārtas situācijā? “Piesaistīs citus speciālistus, mums galvenais ir organizēt darbu,” viņš nosaka un piebilst, ka valdības līmenī šis jautājums tiek risināts, bet tā jau esot cita tēma.