Sastrēgumi izbraukšanai no Rīgas sāka veidoties jau dienas laikā.
Sabiedrība
Šodien 18:35
Pirms garajām Jāņu brīvdienām Rīgā veidojas sastrēgumi
Kā ierasts pirms garākām brīvdienām, piektdien Rīgā veidojas sastrēgumi izbraukšanai no pilsētas.
Arī informācija tradicionālajās kartes un navigācijas programmās liecina par sastrēgumiem.
Piemēram, pēc "balticmaps.eu" datiem sastrēgumu kartē automašīnu daudzums pieaudzis uz Salu tilta virzienā uz Pārdaugavu.
Sastrēgums vērojams arī Mūkusalas aplī, Ulmaņa gatvē, uz Vanšu tilta, Krišjāņa Valdemāra ielā, Daugavgrīvas ielā, Juglas ielā un citviet.
Lielākajos sastrēgumos kavēšanās laiks ir vairāk par astoņām minūtēm.
Nākamnedēļ Latvijā svinēs Jāņus un, ieskaitot nedēļas nogali, gaidāmas piecas brīvas dienas.