Pirms garajām Jāņu brīvdienām Rīgā veidojas sastrēgumi
Foto: Ekrānuzņēmums no x.com
Sastrēgumi izbraukšanai no Rīgas sāka veidoties jau dienas laikā.
Sabiedrība

Pirms garajām Jāņu brīvdienām Rīgā veidojas sastrēgumi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kā ierasts pirms garākām brīvdienām, piektdien Rīgā veidojas sastrēgumi izbraukšanai no pilsētas.

Pirms garajām Jāņu brīvdienām Rīgā veidojas sastrē...

Arī informācija tradicionālajās kartes un navigācijas programmās liecina par sastrēgumiem.

Piemēram, pēc "balticmaps.eu" datiem sastrēgumu kartē automašīnu daudzums pieaudzis uz Salu tilta virzienā uz Pārdaugavu.

Sastrēgums vērojams arī Mūkusalas aplī, Ulmaņa gatvē, uz Vanšu tilta, Krišjāņa Valdemāra ielā, Daugavgrīvas ielā, Juglas ielā un citviet.

Lielākajos sastrēgumos kavēšanās laiks ir vairāk par astoņām minūtēm.

Nākamnedēļ Latvijā svinēs Jāņus un, ieskaitot nedēļas nogali, gaidāmas piecas brīvas dienas.

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