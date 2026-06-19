“Nabadzīga valsts to nevar atļauties”: sociālajos tīklos strīdas par garajām Jāņu brīvdienām
Kāda sociālā tīkla “X” lietotāja paudusi neapmierinātību par gaidāmajām deviņām brīvdienām, norādot, ka šāda ilgstoša darba pārtraukšana valstij un uzņēmējiem rada būtiskas sekas.
Savā ierakstā viņa uzsvērusi, ka sabiedrībā bieži tiek runāts par pārmērīgu alkohola lietošanu svētku laikā, taču vienlaikus brīvdienas tiek piešķirtas “nonstopā”. “Man šīs deviņas brīvās dienas dzen kokā,” raksta Žaklīna, piebilstot, ka darba ņēmēji ne vienmēr saprot, ko uzņēmējiem nozīmē šāda bezdarbība.
Man šīs 9 !!! brīvās dienas dzen kokā!— Žaklīna (@Zaklina2022) June 19, 2026
1.)visi raud par tautas nodzeršanos, bet brīvdienas- nonstopà. 2.)neviens darba ņēmējs nesapratīs, ko uzņēmējiem nozīmē šī bezdarbība! @AndrisKulbergs cerams, Tu kā uzņēmējs, nākamà valdībā, ko mainīsi. Nabadzīga valsts to nevar atļauties! pic.twitter.com/EJBkcRksN8
Viņa ierakstā vērsusies arī pie politiķa un uzņēmēja Andra Kulberga, paužot cerību, ka viņš kā uzņēmējs nākamajā valdībā varētu rosināt izmaiņas. “Nabadzīga valsts to nevar atļauties,” piebilda Žaklīna.
Ieraksts sociālajā tīklā “X” izraisījis plašu un visai asu diskusiju. Daļa komentētāju Žaklīnai nepiekrita, norādot, ka brīvdienās daudzi cilvēki tik un tā strādā — īpaši kultūras pasākumos, restorānos, viesu namos un citās nozarēs, kur svētku laiks tieši nozīmē lielāku slodzi un peļņas iespējas.
Vairāki lietotāji arī apšaubīja pašas minētās “deviņas brīvdienas”, uzsverot, ka ne visiem šāds brīvo dienu skaits pienākas un daudziem brīvas būs vien dažas dienas. Citi aizstāvēja garākas brīvdienas, norādot, ka izdeguši un pārguruši darbinieki valstij neko labu nedod, bet atpūta ļauj cilvēkiem atgūt spēkus, doties uz laukiem vai pavadīt laiku ar ģimeni.
Vienlaikus daļa komentētāju piekrita, ka darba dienu pārcelšanas sistēma ir absurda un būtu pārskatāma.
Kā zināms, šogad Jāņu laikā, ņemot vērā darba dienas pārcelšanu, oficiāli veidojas piecas brīvas dienas pēc kārtas — no 20. līdz 24. jūnijam. Savukārt 25. un 26. jūnijs ir darba dienas, bet 27. jūnijs pārceltā darba diena.