Vairāk nekā 50 000 skatītāju un 527 izrādes: Latvijas Leļļu teātris noslēdz sezonu
Šodien, 19. jūnijā, Latvijas Leļļu teātris noslēdz savu 82. sezonu, kuras laikā skatītājiem piedāvāta plaša un daudzveidīga izrāžu programma, kā arī organizēta Baltijas Vizuālā teātra skate, pulcējot nozares profesionāļus un māksliniekus no Baltijas un citām valstīm.
Aizvadītajā sezonā Latvijas Leļļu teātrī nospēlētas 527 izrādes, pulcējot vairāk kā 50 000 skatītājus. Lielajā zālē aizvadītas 200 izrādes, Mazajā zālē – 206 izrādes, Kamerzālē – 81 izrāde, savukārt ārpus teātra nospēlētas 33 izbraukuma izrādes. Teātris ar 7 izrādēm piedalījies 3 festivālos, un šajā sezonā Latvijas Leļļu teātra repertuāru papildināja 8 jauniestudējumi.
Noslēdzot sezonu, teātrī tika pasniegtas arī sezonas balvas. Tīnas Hercbergas balvu par profesionālu attieksmi pret darbu un izcilu sniegumu visas 2025./2026. gada sezonas garumā saņēma aktrise Lienīte Podskočija. Kā arī šajā sezonā tiek iedibināta jauna tradīcija, tiks pasniegta ceļojošā Jāņa Žīgura balva gada tehniskajam, administratīvajam vai ražošanas darbiniekam. Jānis Žīgurs bija viens no Latvijas Leļļu teātra izveidotājiem un tā pirmais direktors. Pirmo Jāņa Žīgura balvu saņēma izrāžu vadītāja Ilze Bloka.
“Šī sezona mums bijusi intensīva, piepildīta un ļoti nozīmīga. Esam pateicīgi skatītājiem par uzticību, klātbūtni un interesi par leļļu teātri. Katrs skatītājs un katra nospēlētā izrāde apliecina, ka teātris ir dzīva satikšanās vieta,” norāda Latvijas Leļļu teātris.
Pēc sezonas noslēguma teātris dosies vasaras pārtraukumā, lai jau jaunajā – 83. sezonā – atkal tiktos ar skatītājiem. Jaunā sezona Latvijas Leļļu teātrī no 8. augusta.