85 gadu vecumā miris Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons
85 gadu vecumā mūžībā devies Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, Bīronu dzimtas pēctecis, Rundāles pils patrons un ilggadējs Latvijas kultūras mantojuma atbalstītājs.
“Kopš 1987. gada, kad princis pirmo reizi tikās ar Rundāles pils muzeja direktoru Imantu Lancmani, viņus vienoja cieša draudzība, kas sakņojās patiesā interesē gan par Rundāles pils pagātni, gan tās atdzimšanu mūsdienās. Pēc 1990. gada, kad viņš ar sievu princesi Elīzabeti Bīronu pirmoreiz ieradās Latvijā uz sava vecvecvecvecvectēva hercoga Ernsta Johana 300. gadu piemiņas izstādi, abi aizvien biežāk viesojās Rundāles pilī. Laika gaitā viņš kļuva par muzeja patronu, kurš ar dziļu interesi sekoja līdzi ēkas restaurācijai, finansiāli atbalstīja dažādus restaurācijas projektus un dāvināja muzejam ar Bīrona dzimtu saistītus eksponātus, kā arī finansēja mākslas darbu iegādi. Latvijas Republika ir novērtējusi viņa ieguldījumu Rundāles pils atjaunošanā, un viņam 2005. gadā tika piešķirta Atzinības krusta Lielkomandiera pakāpe,” vēsta Rundāles pils.
Kurzemes princis Ernsts Johans Bīrons, piedaloties muzeja pamatakmens likšanas svinībās 24. maijā, ik reizi sajūsminājās par muzeja kolēģu veikumu pils kompleksa atjaunošanā un uzturēšanā, savukārt muzeja kolektīvs smēlās iedvesmu no Bīronu dzimtas pēcteča atbalsta un draudzības.
“Mūsu laicīgums ir vien mūžības daļa, bet Kurzemes prinča Ernsta Johana Bīrona ieguldījums Latvijas kultūras mantojuma atjaunošanā vēl ilgi paliks mūsu piemiņā,” paziņojumā norāda pils.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Kurzemes prinča Ernsta Johana Bīrona ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visiem, kam viņa devums Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā bija nozīmīgs.