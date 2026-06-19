Jau rīt tiks slēgts Valkas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts
Starp Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Vidzemes slimnīcu vēl aizvien turpinoties sarunas par iespējamiem risinājumiem Valkas Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta turpmākajai darbībai, līdz ar to šodien tas Valkā pēdējo dienu darbojas līdzšinējā formātā, norāda NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Kitija Grīna.
NVD norāda, ka no 20. jūnija līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās par piemērotāko pakalpojuma nodrošināšanas modeli, iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs.
Par rīcību saslimšanas gadījumā un nepieciešamajiem turpmākajiem soļiem iedzīvotāji varēs zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 6601 6001. Tas darba dienās strādā no plkst. 17 līdz 8, bet brīvdienās un svētku dienās - visu diennakti.
Dzīvībai kritiskos gadījumos iedzīvotājiem jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113, atgādina NVD.
Savukārt akūtos gadījumos, kad ir apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību varēs saņemt Valgas slimnīcas uzņemšanas nodaļā, uzrādot Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). NVD gan vērš uzmanību, ka pacienta līdzmaksājums šādā gadījumā tiks piemērots pēc Igaunijas tarifiem.
Palīdzība Valgas slimnīcā netiek atteikta arī personām, kurām nav EVAK kartes. Tomēr šādā gadījumā par saņemtajiem pakalpojumiem var būt jāveic samaksa. Ja saņemti neatliekami medicīniskie pakalpojumi, izdevumu atlīdzināšanu iespējams pieprasīt NVD normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Valgas slimnīcā pacienta līdzmaksājums tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai personai ir EVAK karte. Pieaugušajiem līdzmaksājums ir 20 eiro, bet bērniem līdz 18 gadu vecumam un pensionāriem - pieci eiro.
Ja Valgas slimnīcas speciālisti konstatēs, ka pacientam nepieciešama tālāka izmeklēšana, ārstēšana vai specializēta palīdzība, kas nav pieejama Valgā, tiks organizēta pacienta nogādāšana uz Vidzemes slimnīcu, informē NVD.
Kā vēstīts, aizpagājušajā nedēļā Vidzemes slimnīca paziņoja, ka no 20. jūnija Valkā, Rūjienas ielā 3, slēgs Steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, jo galvenais dežūrārsts dodas pensijā, trūkst personāla un vairs neesot iespējams nodrošināt tā darbību.
Slimnīcā norādīja, ka spēkā esošās prasības Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta uzturēšanai neatbilstot reālajai situācijai, jo punktā jānodarbina sertificēti ārsti. Slimnīcas ieskatā šādas prasības reģionos, kur ir problēmas nodrošināt pat neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļu darbību, padara pakalpojuma sniegšanu juridiski neiespējamu.
Vidzemes slimnīca arī informēja, ka Valkā plāno ieviest procedūru kabinetu, kur pacienti varētu saņemt pārsiešanu, infūzijas un citus pakalpojumus, kā arī palielināt ambulatoro pieņemšanu apjomu oftalmoloģijā un, iespējams, ginekoloģijā.
Pēc šī paziņojuma NVD informēja, ka ir plānots nodrošināt Steidzamās medicīniskās palīdzības punktu Valkā arī turpmāk, bet risinājumu vēl tikai meklē. Viens apsvērtais risinājums paredz, ka punktā iedzīvotājiem katru dienu, arī sestdienās un svētdienās, no plkst. 8 līdz 20 būtu pieejams ārsta palīgs.
NVD skaidroja, ka Vidzemes slimnīcas izplatītā informācija par slēgšanu neesot korekta un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts Valkā tikšot nodrošināts arī turpmāk un tiekot strādāts pie risinājumiem, lai iedzīvotājiem medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas būtu pieejamas tādā pašā apjomā kā līdz šim.
NVD klāsta, ka par Vidzemes slimnīcas plāniem no 20. jūnija pārtraukt Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta darbību dienests informāciju saņēmis 14. maijā no Valkas novada pašvaldības, nevis no Vidzemes slimnīcas kā tiešā pakalpojuma sniedzēja.
Dienests 21. maijā vērsies Vidzemes slimnīcā ar lūgumu skaidrot radušos situāciju, jo starp NVD un Vidzemes slimnīcu noslēgtais līgums paredz, ka ārstniecības iestāde nedrīkst pārtraukt pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu, oficiāli par to neinformējot NVD, jo tādējādi būtu pārkāpts noslēgtais līgums par pakalpojumu nodrošināšanu.
Savukārt 25. maijā NVD no Vidzemes slimnīcas saņēmis skaidrojošu vēstuli, kurā kā vienpusēji pieņemtā lēmuma iemesli galvenokārt minēti galvenā dežūrārsta došanās pensijā un katastrofāls personāla trūkums.
NVD norāda, ka šādā gadījumā ārstniecības iestādei ar oficiālu vēstuli bija jāvēršas dienestā un jāinformē par vēlmi lauzt līgumu par konkrētā pakalpojuma nodrošināšanas pārtraukšanu. Arī šādā gadījumā ārstniecības iestādei pakalpojums būtu jānodrošina vēl trīs mēnešus.
Pēc NVD rīcībā esošās informācijas, Valkas Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā pēc medicīniskās palīdzības dienā vidēji vēršas 1,2 pacienti ar dažādām veselības problēmām. No tiem 22% ierodas uz pārsiešanas procedūrām, 14% - saistībā ar oftalmoloģiska rakstura problēmām, 7% ierodas saistībā ar traumām, 7% - ērču izņemšanai, bet 50% - ar citiem jautājumiem, kas lielākoties saistīti ar ģimenes ārstu kompetencē esošiem jautājumiem un būtu novirzāmi uz ģimenes ārstu praksēm.