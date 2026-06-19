Meklē risinājumus ātrākai patvertņu ierīkošanai pašvaldībās
Šodien, 19. jūnijā, aizvadīta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju tikšanās ar Iekšlietu ministrijas un aizsardzības nozares, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem par civilo aizsardzību un patvertnēm, vēršot uzmanību uz galvenajiem šķēršļiem, kas kavē patvertņu izveidi.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienības un Reģionālo attīstības centru un novadu apvienību jau ir identificējusi vairākus praktiskus un normatīvus šķēršļus, kas kavē patvertņu izveidi un pielāgošanu.
Tikšanās laikā tika panākta vienošanās turpināt starpinstitucionālās sarunas Ekonomikas ministrijas vadībā, lai rastu risinājumus specifiskiem jautājumiem, kas saistīti ar ventilācijas sistēmu izbūvi un nesošo konstrukciju pārbūvi, pielāgojot objektus III grupas patvertņu prasībām. Nākamajā tikšanās reizē iesaistītās puses plāno nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem identificēto šķēršļu novēršanai un procesa vienkāršošanai.
Tāpat plānots turpināt diskusijas par citiem pašvaldībām būtiskiem un praktiskiem risinājumiem, kas paātrinātu projektu īstenošanu, kā arī organizēt semināru pašvaldībām par labās prakses piemēriem patvertņu pielāgošanā un aprīkošanā. Vienlaikus tika rosināts Ekonomikas ministrijai izstrādāt vadlīnijas paskaidrojuma raksta sagatavošanai, kā arī pašvaldību būvvaldēs noteikt patvertņu projektus kā prioritāri izskatāmus jeb "zaļā koridora" projektus, tādējādi paātrinot to saskaņošanas un īstenošanas procesu.
Saskaņā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam Patvertņu pasākuma ietvaros plānots pielāgot un aprīkot 500 objektus civilās aizsardzības mērķiem. Pasākuma ietvaros ir iesniegti 64 projekti par kopējo finansējumu 29,45 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 19,59 milj. eiro. Projektu ietvaros plānots pielāgot un aprīkot 509 objektus civilās aizsardzības mērķiem.
Visi 64 projekti ir apstiprināti un notiek to īstenošana. Lai gan šobrīd tikai viens projekts ir pabeigts (VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""), pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes aktīvi strādā pie patvertņu pielāgošanas un aprīkošanas.