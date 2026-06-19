Latvijas Nacionālais balets sezonu krāšņi noslēdz Granadas festivālā
Latvijas Nacionālais balets 19. jūnijā noslēdz 2025./2026. gada sezonu ar Ādolfa Adāna baleta Žizele viesizrādi 75. Granadas Starptautiskajā mūzikas un dejas festivālā Spānijā.
Granadas Starptautiskais mūzikas un dejas festivāls ir viens no nozīmīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem skatuves mākslas festivāliem Spānijā un Eiropā. Šogad festivāls svin 75. jubileju, pulcējot izcilus māksliniekus no visas pasaules.
Latvijas Nacionālais balets Granadas festivālā viesosies pirmoreiz. Festivāla programmā iekļautā Žizele, ko iestudējis Aivars Leimanis, ir viens no klasiskā baleta izcilākajiem darbiem un romantiskā baleta virsotnēm. Galvenās lomas izrādē atveidos Jūlija Brauere (Žizele) un Amirs Dodarhodžajevs (Alberts).
Viesizrāde notiks Generalifes teātrī – unikālā brīvdabas skatuvē, kas atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā Alhambras un Generalifes arhitektūras ansamblī. Vasaras festivāla laikā šī vēsturiskā vieta kļūst par vienu no iespaidīgākajām skatuves mākslas norises vietām Eiropā, kur senās pils un dārzu vide veido īpašu fonu operas, mūzikas un dejas izrādēm.
Latvijas Nacionālais balets pēc vasaras pārtraukuma skatītājus atkal gaidīs 15. augustā, kad tiks izdejota Aivara Leimaņa un Jura Karlsona baleta Antonija #Silmači izrāde.