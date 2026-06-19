Tramps pēc G7 samita mainījis savu nostāju par karu Ukrainā
Francijas prezidents Emanuels Makrons intervijā televīzijas kanālam "France 2" norādījis, ka ASV prezidents Donalds Tramps pēc G7 samita mainījis savu skatījumu uz karu Ukrainā.
"Viņš ieradās, domājot, ka Ukraina zaudē. Taču viņš mainīja savu viedokli. Viņš arī redzēja, ka Krievija nepilda savas saistības. Šajā G7 samitā patiešām notika [attieksmes] maiņa," teica Makrons. G7 samits norisinājās Francijā no 15. līdz 17. jūnijam.
Iepriekš izdevums "Politico" rakstīja, ka Trampa nostāju varētu būt ietekmējušas fotogrāfijas, kuras parādīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un kurās redzams degošais Kijivas Pečeru klostera komplekss pēc Krievijas uzbrukuma naktī uz 15. jūniju.
Pēc avotu domām, šis Zelenska solis, cita starpā, veicināja to, ka Tramps piekrita Krievijas kritikai samita noslēgumā pieņemtajā kopīgajā deklarācijā. Tajā pašā laikā "Politico" norāda, ka pati ideja, visticamāk, piederēja Francijas prezidentam.
Kā rakstīja "Politico", samita sekmīgu norisi veicināja arī tas, ka Trampa sarunu biedri, tostarp Makrons, apspriežot Ukrainas jautājumu, pozicionēja šo valsti kā uzvarētāju kaujas laukā, kas gāja pie sirds ASV prezidentam, kurš liek likmes uz spēku.