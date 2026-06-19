VIDEO: karstgalvīgs jaunietis ar motociklu bēg no policijas un iedzīvojas pamatīgās nepatikšanās
Otrdienas vakarā Aizkraukles novadā pamatīgās nepatikšanās iedzīvojās kāds 18 gadus vecs jaunietis, kurš, ieraugot likumsargus, izlēma uz sava motocikla bēgt.
16. jūnijā ap pulksten 20.20 Valsts policijas amatpersonas, patrulējot ar VP dienesta transportlīdzekli Aizkraukles novadā, Aiviekstes pagastā, uz vietējās nozīmes ceļa P79 “Pļaviņas - Ērgļi” pamanīja, ka ceļa malā stāv motocikla vadītājs, kuram pie motocikla nebija piestiprināta valsts numura zīme.
Likumsargi motocikla vadītājam tuvojās tomēr tā vadītājs, pamanot policijas transportlīdzekli, strauji uzsāka bēgšanu. Policisti to redzot, ieslēdza dienesta transportlīdzekļa speciālās gaismas un skaņas signālus, uzsākot pakaļdzīšanos. Taču motocikla vadītājs turpināja bēgšanu, izbraucot cauri meža masīvam, kur nonāca uz vietējās nozīmes ceļa.
Likumsargi motocikla vadītājam bēgšanas laikā, izmantojot skaļruni, vairākkārt izteica prasību apturēt motociklu, taču tā vadītājs, nereaģējot, turpināja kustību virzienā uz Pļaviņām. Bēgšanas laikā motocikla vadītājs vairākkārt atskatījās atpakaļ uz policijas transportlīdzekli. Motocikla vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu – uz grants ceļa, kur atļautais braukšanas ātrums ir 80 kilometri stundā, viņš traucās ar 134 kilometriem stundā. Tāpat viņš vairākkārt iebrauca pretējā brauktuves pusē, neizmantoja virzienrādītājus un, tuvojoties autoceļa A6, nesamazināja braukšanas ātrumu un, nepārliecinoties par drošību, šķērsoja to, turpinot kustību Pļaviņu pilsētas virzienā.
Motocikla vadītājs nogriezās pa kreisi uz takas un, pārbraucot gājēju tiltiņu, nokrita. Policisti skrēja pie vadītāja, taču viņš mēģināja piecelt motociklu, lai varētu turpināt bēgšanu, bet pulksten 20.26 tika aizturēts.
Noskaidrots, ka krosa motociklu, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, vadīja 18 gadus vecs jaunietis, kurš nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Valsts policijā pret jaunieti uzsākti septiņi administratīvo pārkāpumu procesi – par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu kā pilsētā, tā ārpus tās, par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kas nav reģistrēts, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību un par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā.
Kopējais jaunietim piemēroto administratīvo sodu apmērs sasniedz 980 eiro, kā arī noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz trim mēnešiem. Tāpat pret jaunieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli.
Saskaņā ar Krimināllikumu, paredzētais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.