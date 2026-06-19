"The Economist": Ukraina un ASV diskutē par divpakāpju pamieru ar Krieviju
Saskaņā ar britu žurnāla "The Economist" informāciju Ukraina un ASV apspriež ideju par divpakāpju pamiera ieviešanu attiecībās ar Krieviju.
Žurnāls ziņo, ka pašlaik atsākušās neoficiālas sarunas ar Krieviju, un starp Ukrainu un ASV prezidenta Donalda Trampa komandu tiek uzturēti regulāri kontakti.
Viena no apspriestajām idejām ir divpakāpju pamiera noslēgšana, vispirms ierobežojot karadarbību 50 līdz 70 kilometru platā zonā abpus frontes līnijai un pēc tam noslēdzot plašāku vienošanos.
Tomēr augsta ranga Ukrainas amatpersona sarunā ar žurnālu norādīja, ka Krievija, visticamāk, centīsies novilcināt laiku līdz nākamajam pavasarim, cerot, ka tās triecieni Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai ziemā piespiedīs Ukrainu piekāpties. Turklāt, pēc šīs amatpersonas domām, Maskava diez vai veiks kādus soļus līdz oktobrim, kad tā, iespējams, vēlēsies sniegt Trampam priekšvēlēšanu atbalstu un saņemt kaut ko pretī.