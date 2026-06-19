Vai tiks saglabāti "Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzijas" vēsturiskie zīmoli? Deputāti aicina neiet pārāk tālu
Saeimā pieaug diskusijas par "Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzijas" nākotni, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai aicinot turpināt dialogu starp iesaistītajām pusēm, lai saglabātu abu mediju vēsturiskos zīmolus.
Deputāti šodien pie viena sarunu galda pulcēja sabiedriskā medija darbiniekus, kuri uzrakstījuši atklātu vēstuli par zīmolu saglabāšanu, sabiedriskā medija uzraugu (SEPLP), Latvijas Sabiedriskā medija valdi un Kultūras ministrijas pārstāvjus.
Cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere uzsvēra, ka, uzklausot iesaistīto pušu apsvērumus un viedokļus, secināts, ka starp pusēm valdījusi savstarpēja saspīlētība, nevis konstruktīva sadarbība. Viņa norādīja, ka lēmumi virzīti pārsteidzīgi, nevis rūpīgi diskutēti un savstarpēji saskaņoti.
Komisija uzskata, ka pirms lēmumu pieņemšanas ir jāturpina dialogs, kā arī aicināja rast kopīgu redzējumu, sacīja I. Lībiņa-Egnere. “Mēs pārstāvam visu sabiedrību, taču vieno izpratne par to, cik svarīga ir uzticama un neatkarīga informācija. Īpaši šobrīd, kad līdzās karam Ukrainā pieaug arī drošības izaicinājumi un dezinformācijas riski, sabiedrība zina, ka tieši Latvijas Radio un Latvijas Televīzija sniedz patiesu un uzticamu informāciju. Šie zīmoli ir daļa no mūsu vēstures, demokrātiskas un stipras valsts,” uzsvēra I. Lībiņa-Egnere
Deputāti uzsvēra, ka "Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzijas" zīmoli ir nozīmīga Latvijas demokrātijas, nacionālās identitātes un sabiedrības uzticēšanās daļa, kas būtu saglabājama arī vienota sabiedriskā medija attīstības procesā. Zīmolu saglabāšana nav pretrunā ar vienota sabiedriskā medija attīstību. Tieši pretēji – vēsturiskie zīmoli var stiprināt sabiedriskā medija identitāti un sabiedrības uzticēšanos tam, akcentēja komisijas deputāti.
"Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzijas" darbinieku pārstāvji sēdē sacīja, ka mediju apvienošanas procesā iepriekš ticis solīts saglabāt abus zīmolus. Viņu ieskatā šie zīmoli pieder Latvijas sabiedrībai un ir veidojuši sabiedrības uzticēšanos vairāku paaudžu garumā.
Savukārt SEPLP un VSIA ”Latvijas Sabiedriskais medijs” valdes pārstāvji skaidroja, ka mērķis ir veidot mūsdienīgu un nākotnei atbilstošu sabiedrisko mediju. Cilvēktiesību komisija Saeimas starpsesiju pārtraukumā turpinās darbu. Nākamā komisijas sēde plānota 14.jūlijā. Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs. Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija no 1954.gada 6.novembra.