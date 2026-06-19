Latvija gaiss sakarsīs līdz +28 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:44
Latviju sasniedzis karstums - jau sestdien gaiss iesils līdz +28 grādiem
Latviju beidzot skāris kartums - sinoptiķi norāda, ka jau sestdien gaiss iesils līdz +28 grādiem.
Gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, dienā Kurzemē gaidāms lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra saullēktā būs +8..+14 grādi.
Rīgā, sākoties Jāņu brīvdienām, būs sauss un saulains laiks, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +14 grādiem, piepilsētā - līdz +10..+13 grādiem. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +27 grādiem. Gaidāms paaugstināts ultravioletais starojums, tādēļ laikposmā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.