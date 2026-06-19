Zāļu tirgus Doma laukumā
Šodien, 19. jūnijā, Doma laukumā jau sācies tradicionālais Zāļu tirgus, kas Vecrīgas sirdī pulcē tirgotājus un apmeklētājus no visas Latvijas.
Ziedu kroņi, gardas delikateses un sveces gaileņu formā - iedzīvotāji ļaujas svētku noskaņai Zāļu tirgū. FOTO
Piektdien, 19. jūnijā, Vecrīgas sirdī jau no paša rīta ir atvērts tradicionālais Zāļu tirgus, kas iezīmē Jāņu svētku gaidīšanas laiku galvaspilsētā.
Doma laukums pārvērties par krāsainu un smaržu piepildītu svētku vietu, kur vienuviet sastopami tirgotāji no dažādiem Latvijas novadiem, piedāvājot visu nepieciešamo lustīgai līgošanai — no pļavu ziedu vainagiem un Jāņu zālēm līdz mājražotāju sieriem, kūpinātām zivīm, žāvētiem gaļas izstrādājumiem un amatnieku darinājumiem.
Jau no plkst. 9.00 Doma laukums ir pilns rosības — apmeklētāji nesteidzīgi staigā starp tirgotāju stendiem, izvēloties gan tradicionālus svētku gardumus, gan roku darinātas rotas, lina apģērbus un citus priekšmetus, kas saistās ar Līgo svētku sajūtu. Gaisā jūtama pļavu ziedu smarža, kas mijas ar kūpinājumu aromātu un rada īpašu vasaras noskaņu pašā pilsētas centrā.
Zāļu tirgus jau gadiem ilgi ir kļuvis par neatņemamu Jāņu tradīciju ievadu Rīgā — vietu, kur pilsētnieki un viesi var ne tikai iegādāties svētkiem nepieciešamo, bet arī sajust autentisku latvisko kultūras mantojumu. Tirgus Doma laukumā darbosies līdz pat plkst. 19.00, visas dienas garumā piedāvājot iespēju sagatavoties gada īsākajai naktij.