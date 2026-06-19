Sabiedrība
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Jāņu un Līgu skaits Latvijā turpina samazināties
Latvijā arī šogad samazinājies Jāņu vārda dienas svinētāju skaits. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43 171 Jānis, kas ir par 922 mazāk nekā pirms gada. Arī Līgu skaits nedaudz sarucis.
23. jūnijā vārda dienu svinēs 9525 Līgas, kas ir par 54 Līgām mazāk nekā 2025. gadā. Līgu skaits Latvijā šajā gadsimtā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par Līgām nodēvētas sešas meitenes.
Kā liecina aģentūras LETA arhīva dati, 2025. gadā Latvijā bija 44 093 Jāņi un 9579 Līgas, 2024. gadā bija 44 994 Jāņi un 10 314 Līgas, 2022. gadā vārda dienu atzīmēja 47 185 Jāņi un 9820 Līgas, bet 2021. gadā - 48 311 Jānis un 9871 Līga.