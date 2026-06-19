Valsts policijas foto
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Šodien 13:55
Meklē pazudušo Jāni Pugačovu, kurš strādājis Nīderlandē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1981. gadā dzimušo Jāni Pugačovu.
Vīrietis kopš šā gada 17. maija atrodas Nīderlandē, kur strādājis vistu fermā, taču precīza adrese nav zināma.
Pazīmes: augums apmēram 170 cm, masīvas miesas būves, skūta galva, nēsā brilles, uz vienas rokas tetovējums ar bērnu vārdiem: Eva, Evelīna, Reinis. Rētas uz kreisās kājas pēc operācijas.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!