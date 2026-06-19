Sabiedrība
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Vairāki desmiti tūkstoši svinētāju - nākamnedēļ populārākais vārds ir Jānis
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem nākamnedēļ vispopulārākais vārds ir Jānis.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati liecina, ka Latvijā ir prāvs Jāņu pulks - šāds personvārds dots 43 171 cilvēkam.
No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ludmila (11328), Līga (9525), Viesturs (2370), Ausma (2301), Kitija (1581) un Inguna (1423). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Malvis (2), Laimiņš (3), Ausmis (4), Laimdots (9), Inguns (13), Milija (62) un Viestards (77).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 723 Maigas, 722 Ingūnas, 135 Malvīnes un 118 Vestardi.