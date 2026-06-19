Policija lūdz atsaukties šoferus un viesu namu īpašniekus saistībā ar nepatīkamu notikumu Saraiķos
Foto: LETA
Valsts policija ir uzsākusi izmeklēšanu saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu Dienvidkurzemes novadā.
112

Policija lūdz atsaukties šoferus un viesu namu īpašniekus saistībā ar nepatīkamu notikumu Saraiķos

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija ir uzsākusi izmeklēšanu saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu Dienvidkurzemes novadā, Vērgales pagasta Saraiķos, un lūdz sabiedrības palīdzību notikuma atšķetināšanā.

Policija lūdz atsaukties šoferus un viesu namu īp...

Likumsargi aicina atsaukties personas, kuru rīcībā ir transportlīdzekļu videoreģistratori, kas, iespējams, 2026. gada 10. jūnija vakarā ceļa posmā Pāvilosta–Grobiņa ir fiksējuši divus vīriešus atstarojošās vestēs, kuri pārvietojušies ar velosipēdiem.

Tāpat policija lūdz atsaukties apkārtnes viesu namus un citus iedzīvotājus, kuru īpašumos uzstādītās videonovērošanas kameras tajā pašā laika posmā ir fiksējušas šīs personas.

Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda izmeklēšanai noderīga informācija, sazināties ar policiju, rakstot uz e-pastu liene.laure-kuznecova@kurzeme.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

112Dienvidkurzemes novadsValsts policijaGrobiņa

Citi šobrīd lasa