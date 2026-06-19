Aizturēti sērijveida zagļi, kas apzaguši juvelierizstrādājumu veikalus Rīgā un Siguldā
Likumsargi aizturējuši trīs vīriešus, kas saistīti ar zādzībām no tirdzniecības vietām Rīgā un Siguldā, informēja Valsts policijā.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka personas darbojušās grupā, izmantojot jau gadiem zināmu "rokrakstu" – kamēr viens no vīriešiem novērsa pārdevējas uzmanību, otrs iekļuva palīgtelpās vai pie vitrīnām, lai nozagtu dārglietas vai mēģinātu aplaupīt seifus.
Šā gada 2. maija pēcpusdienā divas personas Rīgā, Latgales priekšpilsētā, mēģināja izdarīt zādzību grupā. Kamēr viens vīrietis novērsa pārdevējas uzmanību, otrs iegāja palīgtelpā un centās izdarīt zādzību no seifa un kases aparāta. Tomēr veikala saimnieks pamanīja nepiederošo personu un viņu iztraucēja, pēc kā abi iespējamie vainīgie vīrieši no veikala aizbēga.
Tajā pašā dienā apmēram pēc pusstundas juvelierizstrādājumu veikalā Vecrīgā divi vīrieši nozaga divus zelta gredzenus.
Savukārt 19. maijā Valsts policijā tika reģistrēta juvelierizstrādājumu veikala apzagšana Siguldā. Arī šoreiz, novēršot pārdevējas uzmanību, personu grupa nozaga divus gredzenus.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no Pierīgas Ziemeļu iecirkņa, veicot izmeklēšanu, noskaidroja iespējamās vainīgās personas.
27. maijā par abiem Rīgā izdarītajiem noziegumiem tika aizturēti 1990. un 1992. gadā dzimuši vīrieši. Tāpat noskaidrots, ka aizturētais 1992. gadā dzimušais vīrietis izdarījis arī minēto zādzību Siguldā kopā ar citu 1992. gadā dzimušu vīrieti. Arī trešo vīrieti likumsargi tajā pašā datumā aizturēja.
Visi aizturētie jau iepriekš ir sodīti par dažādu noziegumu izdarīšanu, tostarp par zādzībām.
Saistībā ar abiem gadījumiem Rīgā un Siguldā ir uzsākti kriminālprocesi, kuros turpinās izmeklēšana. Policija šobrīd pārbauda aizturēto vīriešu saistību arī ar citiem līdzīgiem noziegumiem.
Vienam no aizturētajiem uz izmeklēšanas laiku ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt viņa pārinieks jau bija izsludināts meklēšanā saistībā ar citu noziegumu, par ko viņam bija piemērots cietumsods. Šobrīd viņš ir nogādāts ieslodzījuma vietā. Bet trešajam vīrietim piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.