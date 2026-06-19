Mūžībā devusies izglītības un sociālās jomas ilggadējā vadītāja Gunta Jaudzema
Mūžībā devusies Līvānu novada izglītības un sociālās jomas ilggadējā vadītāja Gunta Jaudzema, informē pašvaldībā.
GUNTA JAUDZEMA
23.01.1958. – 12.06.2026.
Jasmīnu un peoniju ziedēšanas un skolu izlaidumu laikā pavisam pēkšņi šis zemes gaitām ardievas teica izglītības un sociālās jomas ilggadēja vadītāja Gunta Jaudzema.
Gunta bija cilvēks, kura savu dzīvi veltīja darbam sabiedrības labā. Gan izglītībā, gan sociālajā jomā savu darbu veica profesionāli un mērķtiecīgi. Cilvēcība, sapratne, enerģija un rūpes bija Guntas ikdienas sabiedrotās.
Absolvējusi Līvānu 1.vidusskolu.Tālāk izglītības ceļš veda uz Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju. Padomju varas laiks Guntas Jaudzemas dzīvē pagāja, veicot galvenās zootehniķes darbu kolhozā.
Darba pieredze Rudzātu speciālajā internātpamatskolā, īstenojot vērienīgus projektus, izveidojot skolu par vienu no labākajām internātpamatskolām valstī Guntu aizveda uz Izglītības zinātnes ministriju, kur viņa strādāja Speciālās izglītības departamentā.
2007. gadā Gunta Jaudzema kļūst par Rožupes pamatskolas direktori. Ar entuziasmu un mērķtiecību Gunta turpināja iesākto darbu pie materiālās bāzes pilnveidošanas, skolēnu mācību un audzināšanas darba dažādošanas, vides sakopšanas, jaunu ideju un projektu īstenošanas. 2012.gadā Gunta Jaudzema uzņēmās alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” vadītājas amatu.
No agras jaunības Guntas aizraušanās ir bijusi dambretes spēle. Skolas gados godalgas jaunatnes turnīros, gan LPSR pieaugušo čempionātos. Vēlāk regulāri piedalījās Latvijas veterānu sacensībās, iegūstot godalgotās vietas. Veicot izglītības iestāžu vadītājas darbu, Guntas Jaudzemas vadībā izveidojās dambretes spēlēšanas tradīcijas, pulciņa dalībnieki tika sagatavoti veiksmīgiem startiem gan reģiona, gan valsts mēroga sacensībām. Sporta svētkos Rožupē vienmēr aizraujoši bija dambretes turnīri.
Guntas Jaudzemas ikdienas dzīvē nozīmīga loma bija sadarbībai ar Latvijas Bērnu fondu, organizējot fonda nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm, sniedzot materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Par nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā ar Latvijas Bērnu fondu un biedrību “Velki” Gunta Jaudzema ir saņēmusi Līvānu novada Atzinības rakstu.
Skumjajā sēru brīdī izsakām līdzjūtību un esam kopā ar Guntas ģimeni – meitu Danuti, mazdēlu Ivo, dēlu Raivi, radiem un draugiem, viņu mūžībā pavadot!
Lai gaišs Mūžības ceļš...