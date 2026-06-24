Līgatnē jau trešo gadu norisināsies rakstīšanas festivāls "Rakstivāls"
Svētdien, 9. augustā, radošajā kvartālā “Zeit” Līgatnē jau trešo reizi notiks rakstīšanas festivāls “Rakstivāls”. Šogad festivāls otro reizi piedāvās starptautisku programmu, aicinot Latvijas un ārvalstu rakstniekus, pasniedzējus, žurnālistus, māksliniekus, pedagogus un citus radošo jomu profesionāļus kopīgi dalīties ar pieredzi, praktiski līdzdarboties un domāt par rakstīšanu kā māksliniecisku, izglītojošu, personisku un sabiedriski nozīmīgu praksi.
“Katru gadu šajā radošajā festivālā pulcējas arvien lielāks rakstošo skaits, lai saķertu jaunus paņēmienus un metodes, rakstītu pieredzējušu un atzītu autoru vadībā vai izbaudītu radošo inovāciju, ko piedāvā augstas raudzes profesionāļi. Ikviens apmeklētājs var piedalīties meistarklasēs, ko vada slavenākie latviešu rakstnieki, kuru darbus citkārt varam lasīt tikai no attāluma. Tekstrade "Rakstivālā" atveras ikvienam, jo rakstīt var katrs, un tas ir jaunais normāli,” stāsta viena no festivāla organizatorēm, rakstniece Inga Žolude.
“Rakstivāls” ir vienas dienas festivāls visiem, kuri raksta vai vēlas rakstīt. 2026. gada programmā rakstīšana tiks aplūkota, daudzpusīgi izceļot rakstīšanas plašo klātbūtni ikdienā – kā valodas ilgtspējas un nacionālās kultūras sastāvdaļu, bērnu attīstības un pedagoģijas instrumentu, māksliniecisku izpausmi, žurnālistikas, teoloģijas, laika ziņu, mākslas kritikas, dziesmu tekstu un citu profesiju darbarīku. Uz “Rakstrunu skatuves” ar priekšlasījumiem piedalīsies Jurģis Šķilters, Iveta Ruskule, Eva Birzniece, Iveta Ratinīka, Lita Silova, Ilze Ramiņa, Inga Gaile, Pēteris Draguns, Kristīne Želve, Inga Spriņģe, Toms Bricis un citi.
Starptautiskajā programmā piedalīsies lietuviešu radošās rakstniecības pasniedzēja Gabriele Labanauskaite, franču rakstniece un rakstniecības pasniedzēja Sandra de Vivjē, kā arī venecuēliešu-latviešu rakstniece ar latviešu saknēm, Eiropas Radošās rakstniecības programmu asociācijas ģenerāldirektore Lorena Briedis. Ārvalstu viešņas festivālā uzstāsies ar runām un rakstniecības darbnīcas profesionāļiem angļu valodā.
Festivāla darbnīcās apmeklētāji varēs izmēģināt zibprozu kopā ar Annu Auziņu, terapeitisku rakstīšanu ar Viesturu Roziņu, kaligrāfiju ar Maiju Graudiņu, zīnu veidošanu ar Ievu Būmani, komputacionālo literatūru ar Haraldu Matuli, dziesmu tekstu rakstīšanu ar Kirilu Ēci, kritikas rakstīšanu sadarbībā ar Normunda Naumaņa biedrību, kā arī vairākas darbnīcas skolotājiem un bērniem. Darbnīcās vietu skaits būs ierobežots, tāpēc festivāla rīkotāji aicina ierasties laikus.
Līdzās runām un darbnīcām “Rakstivālā” notiks arī “rakstivitātes” — rakstīšanu rosinošas aktivitātes dažādām auditorijām. Programmā paredzēts koprakstīšanas aplis ar Elīnu Vendiju Rībenu, Santas Igaunes interaktīvā performance “Vārda svars”, sarunas ar Rakstniecības orākulu Daini Deigeli, teksta un balss sakausēšana Danas Indānes-Surkienes vadībā, kā arī pastaiga pa Līgatni bērniem un vecākiem rakstnieka un ornitologa Viestura Ķerus vadībā. Kā ierasts, festivāla noslēgums plānots muzikāli literārs – šogad tā būs kultūras un patstāvīgās domas interneta žurnāla “Satori” dzejas diskotēka.
Ieeja festivālā ir bez maksas.