Rīgā ar piemiņas un kultūras pasākumiem atzīmēs holokausta Latvijā 85. gadadienu
Jūnija nogalē un jūlija sākumā Rīgā norisināsies piemiņas un kultūras pasākumu cikls, kas veltīts holokausta Latvijā 85. gadadienai. Pasākumu mērķis ir godināt holokausta upuru piemiņu un veicināt sabiedrības izpratni par vēstures notikumiem, informēja biedrības "Latvijas Ebreju kopiena" pārstāve Nataļja Policja.
Piemiņas pasākumu ciklu 27. jūnijā plkst. 19 atklās valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" un franču diriģentes Marī Selerjē koncerts, kas veltīts nacisma un padomju represiju upuru piemiņai. Programmā skanēs 20. gadsimta komponistu darbi, kuru dzīves un daiļrade bija cieši saistītas ar totalitāro režīmu laikmeta notikumiem.
Ķengaragā, Mazjumpravmuižā, 2. jūlijā no plkst. 15.30 līdz 16.30 notiks piemiņas ceremonija, kas veltīta Jungfernhofas nometnes upuriem. Pasākuma rīkotāji atzīmē, ka 1941. gada ziemā uz nometni deportēja gandrīz 4000 ebreju no Vācijas un Austrijas, no kuriem izdzīvoja 148 cilvēki. Ceremonijā piedalīsies nometnes ieslodzīto pēcteči no dažādām pasaules valstīm, kā arī Vācijas un Austrijas pašvaldību pārstāvji no vietām, no kurām savulaik tika deportēti nometnes ieslodzītie.
Biķernieku mežā 3. jūlijā plkst. 10 notiks piemiņas pasākums, kas veltīts nacisma upuru memoriāla 25. gadadienai. Savukārt pie memoriāla Lielās Horālās sinagogas vietā plkst. 12 notiks valsts piemiņas ceremonija holokausta upuru piemiņai, piedaloties Latvijas augstākajām amatpersonām, diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, ebreju kopienai un ārvalstu viesiem.
Pasākuma rīkotāji atzīmē, ka 1941. gada 4. jūlijā Rīgā tika nodedzinātas sinagogas, tostarp Lielā Horālā sinagoga, bet nacistu un viņu vietējo līdzskrējēju organizētie grautiņi un slepkavības iezīmēja Latvijas ebreju masveida iznīcināšanas sākumu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šī diena oficiāli tika noteikta par holokausta upuru piemiņas dienu.