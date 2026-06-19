Ilgonis Bērsons atzīmē 95 gadu jubileju
2026. gada 11. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā norisinājās izcilā literatūrvēsturnieka un Talsu novadnieka Ilgoņa Bērsona 95 gadu jubilejai veltīts svinīgs pasākums.
Dižo novadnieku nozīmīgajā svētku dienā devās sveikt arī Talsu novada pārstāvji.
Izcilo literatūras zinātnieku devās sveikt Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, Talsu Galvenās bibliotēkas bijušie un esošie kolēģi Vija Nagle un Andžejs Beļēvičs, kā arī reģionālā laikraksta „Talsu Vēstis” galvenā redaktore Sanita Liepiņa. Savukārt sirsnīgus un ziedošus sveicienus jubilāram sūtīja dzejniece Maija Laukmane.
Svinīgo pasākumu vadīja un atmiņās dalījās žurnāliste, lībiete un lībiešu kultūras kopēja Gundega Blumberga, kā arī laikabiedrs, rakstnieks, publicists un žurnālists Ēriks Hānbergs.
Ilgonis Bērsons (dzimis 1931. gadā) ir literatūrvēsturnieks, zinātnieks, kritiķis un dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Visu savu mūžu viņš ir nodarbojies ar latviešu literatūras mantojuma pētniecību, kārtošanu un aktualizēšanu. Viņš gaismā cēlis neskaitāmus nezināmus vai maz ievērotus literatūras faktus, kā arī pētījis Talsu novada rakstniecību. No 1978. līdz 1993. gadam I. Bērsons darbojies kā Talsu literātu apvienības konsultants, Talsu rajona laikraksta „Padomju Karogs” („Talsu Vēstis”) literatūras lappuses „Avots” konsultants un sastādītājs. 2005. gadā saņēmis biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” goda biedra diplomu.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, sveicot dižo novadnieku nozīmīgajā jubilejā, pasniedza viņam Talsu novada pašvaldības Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu latviešu literatūras mantojuma saglabāšanā, pētniecībā un aktualizēšanā, kā arī Talsu novada literātu atpazīstamības veicināšanā un daiļrades popularizēšanā valsts mērogā.
Autors: Inga Priede, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja