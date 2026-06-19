Jogas dienas pasākumi
Šodien, 19. jūnijā, sākas Starptautiskās Jogas dienas pasākumi, kas apvienos gan jogas praksi, gan vērienīgu zinātnisko konferenci, informē rīkotāji.
FOTO: ārpus steigas un ierastā - cilvēki vienojas iedvesmojošā jogas nodarbībā brīvā dabā
Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā šodien, 19. jūnijā, sākas Starptautiskās Jogas dienas pasākumi, kas apvienos gan jogas praksi, gan vērienīgu zinātnisko konferenci, informē rīkotāji.
Pasākumu cikls tika atklāts jau pulksten 8.00 ar publisku rīta jogas nodarbību. Dienas turpinājumā, pulksten 10.30, notika zinātniskā konference "Rasa Dhvani: Emocionālā inteliģence, jogas māksla un transformācija".
Konferencē uzstājās gan pašmāju, gan ārvalstu pētnieki, akadēmiķi un jogas tradīciju pārstāvji. Eksperti analizēja Indijas filozofijas, estētikas un kultūras mantojuma nozīmi mūsdienu sabiedrībā, kā arī diskutēja par jogas tradīciju lomu cilvēka labbūtības veicināšanā.
Starptautiskās Jogas dienas pasākumus organizē LU Starptautiskais Indijas studiju centrs sadarbībā ar Indijas Republikas vēstniecību Latvijā un Latvijas Jogas aliansi.