Sola milzu atlaides, bet iekasē naudu vairākkārt: brīdina par Lietuvas interneta veikala lamatām
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs aicina Latvijas iedzīvotājus būt piesardzīgiem, iepērkoties tiešsaistes tirdzniecības vietnē Glowie.lv, kuru uztur Lietuvas tirgotājs MB "Graudera".
Saņemtie iesniegumi liecina par sistēmiskām problēmām norēķinu apstrādē, kā arī būtiskiem šķēršļiem atteikuma tiesību realizēšanā.
Patērētāji ziņo par situācijām, kad, apmaksājot vienu izvēlēto preci (fotoepilatoru), vietnes sistēma uzrāda paziņojumu par neizdevušos maksājumu. Maldināti par darījuma statusu, pircēji mēģina veikt apmaksu atkārtoti vai aizver vietni, taču vēlāk bankas konta pārskatā parādās dubulti vai pat vairākkārtēji maksājumi. Rezultātā patērētāji saņem divus un vairāk vienādus fotoepilatorus.
Vēršoties pie komersanta ar lūgumu anulēt kļūdainos pasūtījumus, pircēji saņem atteikumu ar aizbildinājumu, ka preces jau ir izsūtītas. Savukārt pēc sūtījuma saņemšanas patērētāji saskaras ar nesamērīgām prasībām un apgrūtinātu komunikāciju no pārdevēja puses, kas atteikuma tiesību izmantošanu un preces atgriešanu padara sarežģītu vai praktiski neiespējamu.
Otra daļa iesniedzēju norāda, ka saņemtais fotoepilators neatbilst viņu cerētajam, taču komersants atsakās preci pieņemt atpakaļ. PTAC atgādina, ka atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzības regulējumam, ja distances līgumā iegādātā prece tiek kaut vai vienu reizi izmantota, pārsniedzot parasto pārbaudes apjomu, kāds tas būtu klātienes veikalā, tā zaudē jaunas preces statusu.
Šādā gadījumā patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, kas tirgotājam dod tiesisku pamatu neatgriezt pilnu samaksāto summu. Tādēļ kļūdainu pasūtījumu gadījumā vai tad, ja plānojat izmantot atteikuma tiesības, ierīci nav ieteicams pat izmēģināt, nedrīkst noplēst aizsardzības plēves un iepakojums nedrīkst tikt sabojāts.
Līdzšinējā pieredze rāda, ka Lietuvas komersants nav atvērts risināt strīdus ne tieši ar patērētājiem, ne ar Eiropas Patērētāju centru Lietuvā (ECC Lithuania), ar kuru kopā ECC Latvia izskata šīs pārrobežu sūdzības.
Ņemot vērā, ka tirdzniecības vietne Glowie.lv, uzmanību piesaista ar ļoti lielām atlaidēm, piemēram, fotoepilatori tiek piedāvāti pat ar 70% atlaidi, PTAC un ECC Latvia atgādina, ka šādas "mega atlaides" bieži kalpo kā psiholoģisks stimuls, lai liktu patērētājam steigties un pieņemt nepārdomātu lēmumu. Pirms pirkuma veikšanas iedzīvotāji tiek aicināti nesasteigt darījumu, bet gan salīdzināt analogu preču cenas citās uzticamās tirdzniecības vietnēs.
Tāpat šajā tīmekļa vietnē nav atrodamas skaidras ziņas par pašu pārdevēju – pilnībā trūkst juridiskās informācijas (uzņēmuma nosaukuma, reģistrācijas numura un juridiskās adreses). Caurskatāmu rekvizītu trūkums mājaslapā ir viens no pirmajiem signāliem par paaugstinātu risku pircējam.
Ņemot vērā minēto, PTAC un ECC Latvia aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt riskus pirms pasūtījuma veikšanas interneta vietnē Glowie.lv.