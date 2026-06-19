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No amata atsaukts SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš ir pieņēmis kapitāldaļu turētāja lēmumu par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes locekļa atsaukšanu no amata pienākumu pildīšanas, informē pašvaldībā.
Lai nodrošinātu iestādes nepārtrauktu darbību, valdes locekļa pienākumu izpilde uz laiku uzticēta SIA “Tukuma slimnīca” valdes loceklei Dominikai Putniņai.
Savukārt sociālās jomas darba koordinēšanu uz laiku uzņemsies SAC “Rauda” vadītāja Ilva Dreimane.
Iestāde turpina darbu ierastajā režīmā, nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību.
Plašāka informācija par pieņemtā lēmuma iemesliem tika sniegta 18. jūnijā Finanšu komitejas informatīvajā sadaļā.