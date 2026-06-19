Spriedze pierobežā: robežsargu lamatās iekrīt pieci kontrabandisti no dažādām valstīm
Ceturtdien, 18. jūnijā, Augšdaugavas novadā robežsargi aizturēja piecus likumpārkāpējus, kuri pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Robežsargi Skrudalienas pagastā pārbaudei apturēja kādu "Fiat" markas mikroautobusu, kuras vadīja Turcijas pilsonis. Pārbaudot mikroautobusu, tajā konstatētas 12 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Tāpat aizvadītajā diennaktī operatīvo pasākumu rezultātā robežsargi Sventes pagastā uz autoceļa apturēja kādu "Audi" markas automašīnu, kuru vadīja Ukrainas pilsonis , bet automašīnas salonā konstatētas astoņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Savukārt pēc brīža robežsargi apturēja arī kādu BMW markas automašīnu, kurā atradās divi Latvijas pilsoņi, kas brauca pa ceļu pirms iepriekš minētās "Audi" automašīnas, pārbaudot, vai uz ceļa nav likumsargu.
Savukārt Tabores pagastā robežsargi vakar apturēja kādu "Volkswagen" markas automašīnu, kuras vadīja Lietuvas pilsonis, bet automašīnas salonā konstatētas septiņas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
27 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 .