Aktīvi turpinās Tukuma sporta manēžas celtniecība: nosvinēti spāru svētki un iemūrēta laika kapsula. FOTO
2026. gada 17. jūnijā, Raudas ielā 16, Tukumā, tika atzīmēts nozīmīgs posms Tukuma sporta manēžas būvniecībā – nosvinēti spāru svētki un manēžas pamatos iemūrēta laika kapsula nākamajām paaudzēm, informē pašvaldībā.
Tukuma sporta manēža top kā mūsdienīga un daudzfunkcionāla sporta infrastruktūra, kas nodrošinās iespējas gan vieglatlētikas treniņiem un sacensībām, gan dažādu komandu sporta veidu nodarbībām.
Galvenajā manēžas telpā tiek izbūvēts 200 metru skrejceļa aplis, 60 metru skrejceļi un vieglatlētikas sektori, savukārt manēžas centrālajā daļā paredzēta daudzfunkcionāla komandu sporta zona (florbols, basketbols, volejbols, handbols, telpu futbols, teniss). Ēkā būs arī alpīnisma siena, trenažieru zāle, cīņas sporta zāle, grupu nodarbību telpas un skatītāju tribīnes.
Sporta manēžas būvniecība ir viens no nozīmīgākajiem sporta infrastruktūras projektiem Tukuma novadā pēdējo gadu laikā. Tā radīs mūsdienīgu vidi sportam, veselīgam dzīvesveidam un jaunās paaudzes izaugsmei, vienlaikus stiprinot Tukuma kā sportiski aktīvas pilsētas un novada nozīmi reģionā.
Svinīgā pasākuma laikā manēžas pamatos tika iemūrēta laika kapsula, kurā ievietota informācija par Tukuma sporta manēžas projektu, tā tapšanā iesaistītajām pusēm un Tukuma novada attīstības iecerēm. Īpašu vietu kapsulā ieņem arī vēstījumi nākamajām paaudzēm, kuros pausta ticība sporta nozīmei sabiedrības attīstībā, jauniešu izaugsmei un Tukuma sporta nākotnei.
Klātesošos uzrunāja Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš, Latvijas Vieglatlētikas savienības viceprezidente, olimpiete un tukumniece Ieva Zunda, atbildīgais būvdarbu vadītājs Lauri Matteus un Tukuma 2. vidusskolas direktore Anita Locāne. Savus vēstījumus viņi ievietoja laika kapsulā kā liecību par šo laiku un kopīgo ieguldījumu Tukuma sporta manēžas tapšanā.
“Mēs ticam, ka stipra sabiedrība sākas tepat – savā novadā, savā pilsētā, savos cilvēkos. Šīs sporta manēžas būvniecība ir mūsu apzināts ieguldījums nākotnē. Tā nav tikai ēka. Tā ir vieta sapņiem, neatlaidīgam darbam un rakstura rūdīšanai. Te bērni un jaunieši mācīsies ne vien skriet ātrāk, lēkt augstāk vai kļūt stiprāki, bet arī cienīt viens otru, sadarboties, nezaudēt drosmi un ticēt sev. Šī manēža būs mājas sportam, satikšanās vieta cilvēkiem un kopības spēka apliecinājums. Šeit skanēs līdzjutēju balsis, treneru padomi, bērnu smiekli un uzvaras prieks. Šeit taps stāsti, kas paliks atmiņā uz mūžu,” sacīja Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.
Spāru svētki ir sena būvniecības tradīcija, kas simbolizē ēkas augstākā punkta sasniegšanu un ir pateicības apliecinājums visiem, kuri iesaistīti būvniecības procesā. Pasākumā piedalījās Tukuma novada pašvaldības vadība, projekta īstenotāji, būvniecības procesa dalībnieki, sadarbības partneri un viesi.
Investīciju projekta kopējās izmaksas ir 13 879 117 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 16 793 731,57 euro, ieskaitot PVN 21 % apmērā. Minētajās izmaksās ietilpst arī būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumi.
Būvdarbus objektā veic personu apvienība “RTS”, ko veido Igaunijas uzņēmums EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG AS un SIA “RTS Būve”. Būvdarbi tika uzsākti 2025. gada rudenī, un tos plānots pabeigt 2027. gadā.
Tukuma novada pašvaldība pateicas visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem partneriem, būvniekiem, projektētājiem un uzraudzības speciālistiem par ieguldīto darbu, profesionalitāti un ieguldījumu Tukuma novada attīstībā. Jaunā sporta manēža būs nozīmīgs ieguvums gan Tukuma novada iedzīvotājiem, gan Latvijas sporta attīstībai kopumā.
Fotogrāfs: Uģis Grantiņš
Video operators: Toms Grošteins