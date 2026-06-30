Tukuma novada pusaudžiem ar sarežģītu uzvedību un atkarību riskiem rudenī būs pieejama ģimenes terapija
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija turpina aktīvi darboties, lai ieviestu Latvijā jaunu un efektīvu atbalstu ģimenēm, kurās aug pusaudži ar sarežģītu uzvedību un atkarību riskiem – multidimensionālo ģimenes terapiju.
Esam gandarīti, ka šo jauno pakalpojumu ieviesīsim Tukuma novadā sadarbībā ar pašvaldību. Šobrīd veidojam speciālistu komandu, lai varētu uzsākt mācības un Tukuma novada ģimenes varētu saņemt palīdzību jau šī gada rudenī. Esam iecerējuši, ka ģimenes ar pusaudžiem varēs pieteikties uz konsultācijām un saņemt palīdzību, izmantojot dažādus ceļus – pieteikties pašas, ar skolu vai pašvaldības iestāžu atbalstu.
“Šī terapija balstās uz pieeju, ka jaunieša uzvedību ietekmē vairāki savstarpēji saistīti faktori – ģimene, vienaudži, skola un sociālā vide. Terapija ietver darbu gan ar pašu jaunieti, gan vecākiem, gan ģimeni kopumā, kā arī sadarbību ar citām institūcijām. Terapijas rezultātā tiks mazināta jauniešu riskantā uzvedība, stiprināta ģimene un veidota droša, atbalstoša vide bērna attīstībai”, norāda projekta vadītāja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas ģimeņu stiprināšanas jomas direktore Agnese Igaune, uzsverot, ka terapijā būtisks nosacījums ir pieaugušā iesaiste, proti, vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem jābūt gataviem aktīvi līdzdarboties.
Projekts, kas ilgs turpat trīs gadus, tiks īstenots Rīgas, Kuldīgas, Tukuma, Talsu un Gulbenes reģionos. Tā laikā paredzēts izveidot un apmācīt trīs terapijas speciālistu komandas, kas sniegs palīdzību un konsultācijas ģimenēm ar bērniem.
Terapijas darbs norisināsies vairākos līmeņos: ar jaunieti, attīstot emocionālās regulācijas un problēmu risināšanas prasmes, ar vecākiem, stiprinot audzināšanas prasmes un spēju noteikt robežas, kā arī ar ģimeni kopumā, uzlabojot komunikāciju un uzticēšanos, kā arī ar sociālo vidi, tostarp vienaudžiem, skolām un citām institūcijām. Darbs ar jaunieti terapijas ietvaros notiks gan mājas vidē, gan ārpus tās. Vienai ģimenei terapija būs pieejama vidēji no trim līdz septiņiem mēnešiem, sesijās piedaloties vienu vai divas reizes nedēļā.
Informācija par iespēju pieteikties multidimensionālajai ģimenes terapijai no septembra būs pieejama pašvaldības informatīvajos kanālos un sociālajā dienestā.
Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) projektā Nr. 4.3.6.4/1/24/I/001 “Atbalsta instrumenti vardarbības ģimenē mazināšanai”.