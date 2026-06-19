Jāņu brīvdienās uz autoceļiem tiks veiktas masveida pārbaudes
Pavisam drīz visa Latvija svinēs Jāņus, bet jau šodien iedzīvotāji sākuši baudīt īpaši garās svētku brīvdienas, kas ilgs no 19. līdz 25. jūnijam. Diemžēl ik gadu šis svētku laiks saistās ne tikai ar līksmību, bet arī ar dažādiem pārkāpumiem un cilvēkiem, kuri pārvērtē savas spējas gan uz autoceļiem, gan pie ūdens.
Kā norāda Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis, Valsts policija ir laicīgi sagatavojusies svētku brīvdienām un no šodienas līdz pat 25. jūnijam strādās pastiprinātā režīmā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta gan sabiedriskajai kārtībai svētku norises vietās, gan ceļu satiksmei.
Visā Latvijā tiks veiktas masveida pārbaudes attiecībā uz alkohola lietošanu pie stūres, lai nodrošinātu maksimālu drošību uz ceļiem.
Runājot par alkohola lietošanu, pērn tika novērots dzērājšoferu statistikas samazinājums, ko daļēji varētu skaidrot ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Lai gan kopumā pēdējo trīs gadu laikā aizturēto vadītāju skaits ir samazinājies, joprojām ir autovadītāji, kas pie stūres kāpj stiprā alkohola reibumā, kas rada bažas. Līdz ar to pastiprinātās pārbaudes ir būtisks līdzeklis šo pārkāpumu identificēšanā un novēršanā.
Policija aicina ne tikai autovadītājus, bet arī līdzbraucējus, kopā svinētājus un pasažierus būt atbildīgiem. Ir svarīgi savlaicīgi izrunāt, kurš sēdīsies pie stūres pēc svētkiem, un pārliecināt šoferi nesēsties pie stūres alkohola reibumā. Jāpiemin, ka bez automašīnas vadīšanas žvingulī, citi bieži konstatētie pārkāpumi ir ātruma pārsniegšana, kas veido gandrīz pusi no visiem fiksētajiem pārkāpumiem ikdienā, un drošības jostu nelietošana, kas ierindojas top 3 biežāko pārkāpumu sarakstā.
Valsts policija novēl visiem lustīgu un drošu līgošanu, kā arī aicina pieskatīt vienam otru un būt atbildīgiem gan pret sevi, gan pret citiem. Ja svētku laikā sanāk kārtīgi ballēties, ir svarīgi pilnībā izgulēties un atjaunot spēkus pirms sēšanās pie stūres, norāda likumsargi.