Jāņi Rīgas Centrāltirgū
Tuvojoties gada īsākajai naktij, Rīgas Centrāltirgus ir pārvērties par krāsainu ziedu jūru. Tirgotāju letes lūst no Jāņu zālēm, pīpenēm un ...
FOTO. Rīgas Centrāltirgū letes lūst no Jāņu zāļu krāšņuma. Cik šogad maksā pļavas ziedu pušķi un ozollapu vainagi?
Tuvojoties gada īsākajai naktij, Rīgas Centrāltirgus ir pārvērties par krāsainu ziedu jūru. Tirgotāju letes lūst no Jāņu zālēm, pīpenēm un rudzupuķēm.
Tirgus apmeklētājus sagaida patiesi plaša izvēle, kurā dominē vasaras saulgriežu klasika. Kupli ozollapu vainagi šogad maksā 20 eiro, savukārt apjomīgi un bagātīgi pušķi, kuros apvienotas visdažādākās pļavas puķes un smilgas, pircējiem izmaksās no 8 līdz 10 eiro.
Tiem, kuri meklē tradicionālās vērtības, balto pīpeņu pušķi, kas bieži papildināti ar rudzupuķēm vai citiem zaļumiem, ir pieejami robežās no 4 līdz 7 eiro. Spilgti zilās rudzupuķes gan atsevišķos pušķos, gan kopā ar dzelteniem akcentiem tiek tirgotas par 4 līdz 5 eiro.
Kā nedaudz lētāka, bet ļoti koša svētku alternatīva pieejamas arī studentu neļķes, kas atkarībā no pušķa lieluma maksā no 3 līdz 5 eiro. Papildus klasiskajiem pļavas ziediem uz letēm gozējas arī leknas papardes, garas kalmes un krāšņas, tumši sarkanas un gaišas peonijas. Tāpat tiem, kuri lūkojas pēc kaut kā neparastāka un smalkāka, svētku rotai pieejami arī interesanti pīti smilgu un zāļu vainagi.