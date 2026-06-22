Talsu novada bērni un jaunieši palīdzējuši savākt vairāk nekā 330 kilogramus bateriju
Talsu novada izglītības iestāžu audzēkņi šajā mācību gadā aktīvi iesaistījās „Zaļās jostas” organizētajā vides izglītības kampaņā „Tīrai Latvijai”, sniedzot…
Talsu novada izglītības iestāžu audzēkņi šajā mācību gadā aktīvi iesaistījās „Zaļās jostas” organizētajā vides izglītības kampaņā „Tīrai Latvijai”, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu izlietoto bateriju un mazās elektrotehnikas savākšanā otrreizējai pārstrādei.
Šie rezultāti apliecina, ka bērni Latvijā jau šobrīd ir nozīmīgs spēks vides aizsardzībā, ne tikai apgūstot teorētiskas zināšanas, bet arī aktīvi iesaistoties praktiskās aktivitātēs. Pateicoties audzēkņu un iestāžu darbam, ievērojams apjoms videi bīstamo atkritumu nenonāca sadzīves atkritumos vai dabā, kur tie varētu radīt ilgtermiņa piesārņojumu un drošības riskus.
Aktīvākie bateriju vācēji Talsu novadā
Lūk, aktīvākās novada izglītības un sabiedriskās iestādes, kas iesaistījās bateriju vākšanā, palīdzot tām nenokļūt dabā vai atkritumos, tādējādi saudzējot vidi:
- Rojas Mūzikas un mākslas skola: savākti 139,2 kg bateriju;
- Upesgrīvas pamatskola: savākti 100,2 kg bateriju;
- Talsu Valsts ģimnāzija: savākti 56,6 kg bateriju;
- Pļavmuižas saieta nams: savākti 30 kg bateriju.
Mazās elektronikas vākšanas rezultāti
Tāpat novada iedzīvotāji un jaunieši aktīvi iesaistījās mazās elektronikas vākšanā. Aktīvākie šķirotāji:
- Pļavmuižas saieta nams: savākti 58 kg mazās elektrotehnikas;
- Mērsraga vidusskola: savākti 29 kg mazās elektrotehnikas.
Eksperta viedoklis
„Bērnu iesaiste ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā veidot ilgtermiņa paradumus un atbildīgu attieksmi pret vidi. Priecājamies, ka arī Talsu novada bērni un jaunieši ar savu darbu devuši nozīmīgu ieguldījumu tīrākas Latvijas veidošanā,” norāda „Zaļā josta” vides izglītības eksperte Ieva Erta.
Par kampaņu „Tīrai Latvijai”
Kampaņa „Tīrai Latvijai” Latvijā tiek īstenota jau teju 20 gadus, veicinot bērnu un jauniešu izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un resursu atkārtotu izmantošanu.
2025./2026. mācību gadā kampaņa norisinājās no 2025. gada 4. novembra līdz 2026. gada 13. martam. Tajā varēja piedalīties 1.–12. klašu skolēni divās līgās – „Bateriju līgā” un „Mazās elektrotehnikas līgā”, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes varēja piedalīties īpaši viņiem veidotā Gruža „Junioru kausā”, vācot baterijas. Savākto materiālu izvešanu un drošu pārstrādi nodrošināja kampaņas partneris – bīstamo atkritumu pārstrādātājs „BAO”.
Kopējie kampaņas rezultāti šajā mācību gadā: Kopumā kampaņā piedalījās vairāk nekā 440 izglītības iestādes no visas Latvijas, savācot 44,8 tonnas izlietoto bateriju un 7,5 tonnas mazās elektrotehnikas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 52 tonnas videi bīstamu atkritumu nenonāca sadzīves atkritumos vai dabā, bet tika nodotas drošai pārstrādei.